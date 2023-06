Kremeľ tvrdí, že Putin má aj po vzbure ohromujúcu podporu Rusov

Moskva 29. júna (TASR) - Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že zábery ruského prezidenta Vladimira Putina, ako zdraví dav svojich stúpencov, dokazujú, že má po potlačení ozbrojenej vzbury žoldnierov z Vagnerovej skupiny "ohromujúcu" podporu obyvateľstva. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá pripomína, že pravosť uvedených záberov nebolo možné bezprostredne overiť.



Moskva nástojí na tom, že dlhoročnú vládu Putina neoslabil ani pochod vagnerovcov, ktorí pri svojom sobotňajšom ťažení na metropolu Moskva prešli za jediný deň stovky kilometrov a obsadili aj vojenské objekty na juhu Ruska, pričom sa zdá, že si získali aj istú podporu obyvateľov.



Ruský prezident sa len zriedka stretáva s bežnými občanmi svojej krajiny - predovšetkým od pandémie COVID-19, keď dodržiaval prísne pravidlá izolácie a niektoré z týchto opatrení sú stále v platnosti, píše AFP.



Moskva však v stredu neskoro večer zverejnila zábery Putina, ako kráča k nadšenému davu stúpencov v meste Derbent v juhoruskej Dagestanskej republike. Dav tvorili väčšinou ženy.



"V Derbente bola ohromujúca demonštrácia podpory a šťastia miestneho obyvateľstva," povedal vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ako dodal, Putin "nemohol odmietnuť" príležitosť pozdraviť zhromaždený dav.



Obklopený mužmi v obleku a kameramanom sa 70-ročný Putin nahol cez bariéru a podával ľuďom ruku. Následne im zakýval na rozlúčku a poslal davu vzdušný bozk predtým, než nastúpil do auta, spresňuje AFP.



Kremeľ, ktorý od vzbury vagnerovcov ani raz nespomenul menom ich vodcu Jevgenija Prigožina, nástojí na tom, že Putina táto rebélia neoslabila.



"Údaje, ktorými disponujeme, preukazujú prevládajúcu a dominujúcu podporu prezidenta a špeciálnej vojenskej operácie," dodal Peskov, použijúc oficiálne označenie Moskvy pre pokračujúcu agresívnu vojnu voči susednej Ukrajine.



Prigožin, ktorý sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine zaplietol do dlhodobého sporu s ruským vojenským vedením, v noci na sobotu 24. júna rozkázal svojim jednotkám vydať sa na pochod na Moskvu s cieľom zosadiť ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu ruskej armády Valerija Gerasimova. Počas pochodu na Moskvu sa vagnerovci zmocnili mesta Rostov nad Donom i vojenských objektov vo Voroneži.



V sobotu večer však Prigožin prekvapujúco vydal rozkaz, aby sa vojenské kolóny vagnerovcov otočili a vrátili sa do svojich poľných táborov. Keď sa žoldnieri sťahovali z Rostova nad Donom, niektorí tamojší obyvatelia im tlieskali a skandovali: "Vagner! Vagner!", podotýka AFP.