Kremeľ tvrdí, že Rusko nepredstavuje pre Fínsko žiadnu hrozbu

Moskva 16. marca (TASR) - Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že Rusko nepredstavuje pre Fínsko žiadnu hrozbu. Stalo sa tak krátko pred návštevou fínskeho prezidenta v Turecku, ktoré má podľa očakávaní dať zelenú členstvo Fínska v NATO. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Opakovane sme vyjadrili poľutovanie nad rozhodnutím Fínska a Švédska požiadať o členstvo v NATO a tiež sme zdôrazňovali, že Rusko pre tieto krajiny nepredstavuje nijakú hrozbu," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Zároveň tvrdil, že s Fínskom ani Švédskom Rusko nemá žiadne spory a tieto severské krajiny Ruskú federáciu tiež nijakým spôsobom neohrozujú.



Fínsko a Švédsko požiadali o vstup do NATO už vlani, no ich žiadosti nateraz blokovalo Turecko. Tvrdí, že obe tieto krajiny sú útočiskom pre skupiny, ktoré Ankara považuje za teroristické.



Ankara dáva jasne najavo, že voči vstupu Švédska do NATO má väčšie výhrady ako voči Fínsku. Švédsku žiadosť bude preto pravdepodobne posudzovať separátne.



Fínsky prezident Sauli Niinistö sa v piatok stretne v Istanbule s tamojším prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, s ktorým bude rokovať o ratifikácii fínskeho vstupu do Aliancie.



Rusko vníma zväčšovanie NATO ako existenčnú hrozbu vlastnej bezpečnosti a plánom Ukrajiny, ktorá by sa k Aliancii tiež chcela pripojiť, obhajuje tamojšiu vojenskú inváziu.