Kremeľ tvrdí, že sa Rusko nevzdalo moratória na jadrové testy

Moskva 3. októbra (TASR) - Kremeľ v utorok uviedol, že Rusko neupustilo od moratória na jadrové skúšky. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov súčasne odmietol návrh šéfredaktorky ruskej štátnej televízie, aby Moskva - ako varovanie pre Západ - odpálila nad Sibírou termonukleárnu zbraň.



Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá dodala, že ruský prezident Vladimir Putin Západ opakovane varoval, že akýkoľvek útok na Rusko by mohol vyvolať odpoveď v podobe použitia jadrovej zbrane.



Sovietsky zväz vykonal svoju poslednú jadrovú skúšku v roku 1990; Spojené štáty tak urobili v roku 1992 a Francúzsko a Čína vykonali posledné jadrové testy v roku 1996, uvádza OSN.



S návrhom, aby Rusko odpálilo jadrovú bombu nad Sibírou, prišla šéfredaktorka propagandistickej ruskej televízie RT Margarita Simoňjanová. Podľa jej názoru a jej analýz sa kríza na Ukrajine stupňuje a Západ sa nezastaví, takže Rusko nemá inú alternatívu ako "jadrové ultimátum".



"Nevzdajú sa a necúvnu, kým nich to nebude veľmi bolieť. Kým nepochopia túto bezprostrednú hrozbu, neprestanú," vyhlásila Simoňjanová.



Okrem iného pripomenula, že takáto explózia by mala za následok aj znefunkčnenie všetkej elektroniky. Následne zavtipkovala, že jej ako matke by to uľahčilo situáciu, keď musí svojim deťom vysvetľovať, prečo nemajú povolené zariadenia, ako sú iPady.



Peskov v komentári Simoňjanovej výroku zdôraznil, že Rusko neodstúpilo od moratória na jadrové skúšky. Doplnil, že Simoňjanová "nepracuje v oficiálnych orgánoch, takže jej slová neodzrkadľujú oficiálne stanovisko Ruskej federácie".



Jadrovú éru na Zemi otvorili Spojené štáty v júli 1945 skúškou 20-kilotonovej atómovej bomby v Alamogorde v Novom Mexiku. Následne v auguste zhodili atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki, pripomenula agentúra Reuters, podľa ktorej Sovietsky zväz šokoval Západ, keď svoju prvú jadrovú bombu odpálil len o štyri roky neskôr - v auguste 1949.



Za päť desaťročí medzi rokmi 1945 a Zmluvou o úplnom zákaze jadrových skúšok z roku 1996 sa podľa OSN vykonalo vo svete viac ako 2000 jadrových skúšok, z toho 1032 Spojenými štátmi a 715 Sovietskym zväzom.



Ruský prezident Vladimir Putin vo februári tohto roku pozastavil účasť Ruska na zmluve New START, ktorá je poslednou "veľkou" zmluvou o kontrole zbrojných arzenálov uzavretou Moskvou a Washingtonom.



Varoval tiež, že ak sa Spojené štáty vrátia k jadrovým skúškam, obnoví ich aj Rusko.



Denník The New York Times (NYT) v pondelok informoval, že družicové a letecké snímky naznačujú, že Rusko sa možno pripravuje na testovanie experimentálnej rakety s jadrovým pohonom – alebo ju možno nedávno otestovalo.



"Neviem, odkiaľ to novinári z NYT vzali," povedal Peskov a odporučil "študovať družicové snímky podrobnejšie."



Hovorca denníka v e-mailovej reakcii pre Reuters napísal, že "The New York Times si za svojimi správami stojí".