Kremeľ tvrdí, že s USA vedie intenzívny dialóg aj o sankciách

Moskva 26. marca (TASR) - Kremeľ v stredu uviedol, že v rámci snáh o nastolenie prímeria v oblasti Čierneho mora vedie so Spojenými štátmi intenzívny dialóg, ktorý zahŕňa aj problematiku sankcií.



Ako pripomenula agentúra AFP citovaná TASR, Moskva a Kyjev súhlasili s takýmto prímerím po separátnych rokovaniach s USA, ktoré sa konali v Saudskej Arábii. Rusko však tvrdí, že prímerie nadobudne platnosť až po tom, ako Západ zruší niektoré sankcie, ktoré sa týkajú jeho poľnohospodárskeho vývozu.



Na otázku, kedy by USA mohli sankcie zrušiť, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Rusko pokračuje v kontaktoch s Washingtonom, ktoré sú „veľmi intenzívne“. Moskva je podľa Peskova spokojná s tým, ako efektívne proces rokovaní prebieha. Zopakoval, že tzv. čiernomorská iniciatíva sa môže aktivovať až po splnení viacerých podmienok predložených Ruskom.



Rusko chce, aby Západ zrušil sankcie voči banke Rosseľchozbank a spoločnostiam vyrábajúcim a vyvážajúcim hnojivá. Moskva nástojí aj na zrušení obmedzení na obsluhu lodí plaviacich sa pod ruskou vlajkou zapojených do obchodu s potravinami a hnojivami v prístavoch a zrušenie obmedzení dodávok poľnohospodárskych strojov a tovaru na výrobu potravín a hnojív do Ruska.



AFP doplnila, že Biely dom sa vo svojom vyhlásení, v ktorom oznámil plán prímeria, o zrušení sankcií nezmienil. Uviedol iba, že by to pomohlo obnoviť prístup ruských komodít na svetový trh poľnohospodárskych výrobkov a hnojív.



Západ na ruské poľnohospodárstvo neuvalil sankcie priamo, ale Moskva sa už dlho sťažuje, že sankcie obmedzujú jej prístup k poisteniu prepravy a komplikujú poskytovanie úverov poľnohospodárom, čím Rusku znemožňujú vývoz.



Rusko okrem toho v stredu obvinilo Ukrajinu, že počas noci na stredu svojimi dronmi zasiahla zásobník plynu na anektovanom Krymskom polostrove, ako aj elektráreň v Brianskej oblasti.



„Kyjevský režim naďalej poškodzuje civilnú energetickú infraštruktúru Ruska a v skutočnosti robí všetko, čo môže, aby narušil rusko-americké dohody,“ uviedlo ruské ministerstvo obrany.



Ukrajina však v stredu tiež informovala o vyše 100 útočných dronoch, ktoré nad jej územie vyslala ruská armáda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj útoky odsúdil a vyhlásil, že sú jasným signálom, že Moskva sa nesnaží o mier.



Zastavenie útokov na civilnú a energetickú infraštruktúru na 30 dní nariadil ruský prezident Vladimir Putin svojim jednotkám ešte minulý týždeň.



Podľa AFP Moskva trvá na tom, že toto prímerie od 18. marca stále platí. USA však uviedli, že Moskva a Kyjev sa dohodli len na "vyvinutí opatrení" smerom k prímeriu v podobe zastavenia útokov na energetickú infraštruktúru.