Kremeľ tvrdí, že Trump a Putin nediskutujú o vojne na Ukrajine

Moskva/Washington 3. júla (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin a bývalý šéf Bieleho domu Donald Trump nevedú dialóg o podmienkach dosiahnutia mieru na Ukrajine. Na stredajšej tlačovej konferencii v Moskve to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informovala agentúra Reuters.



Trump už skôr opakovane vyhlásil, že ak bude znovuzvolený, má v úmysle dosiahnuť urovnanie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou za 24 hodín.



Portál Politico odvolávajúci sa na dvoch expertov na národnú bezpečnosť blízkych Trumpovi v utorok napísal, že republikán v rámci svojho plánu ukončiť vojnu na Ukrajine rokuje s Putinom o tom, akú časť okupovaného ukrajinského územia si môže Moskva ponechať.



Politico neuvádza podrobnosti o formáte, v akom tieto rokovania prebiehajú a v akom štádiu sa nachádzajú, ani o akých územiach sa diskutuje.



Trump zároveň podľa spomínaných zdrojov zvažuje možnosť uzavrieť s Putinom dohodu, podľa ktorej by sa Severoatlantická aliancia nerozširovala ďalej na východ, najmä o Ukrajinu a Gruzínsko.



Ukončenie konfliktu na Ukrajine je podľa Politica súčasťou Trumpovho plánu týkajúceho sa reformy NATO. Portál píše, že je nepravdepodobné, že by Spojené štáty v prípade opätovného víťazstva Trumpa vystúpili z NATO, potenciálny budúci prezident však zvažuje vytvorenie "dvojstupňového systému" v Aliancii.



Túto myšlienku ako prvý predostrel popredný predstaviteľ Trumpovej administratívy, bývalý generálporučík Keith Kellogg. Spočíta v tom, že krajiny, ktoré nesplnia cieľ výdavkov na obranu vo výške dvoch percent HDP, nebudú profitovať zo štedrých príspevkov Washingtonu a nedostanú bezpečnostné záruky zo strany USA.



Politico poznamenáva, že túto ideu možno považovať za porušenie článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorý zaručuje kolektívnu obranu v prípade útoku na jedného z členov Aliancie.



Podľa Politica plánujú Spojené štáty zachovať "jadrový dáždnik" nad Európou a ponechať svoje letectvo a základne v Nemecku, Británii a Turecku.



Politico konštatuje, že Trumpov nový prístup k NATO "bude predstavovať revolúciu", ktorú Európa v dohľadnej dobe nie je úplne schopná uskutočniť.