Kremeľ tvrdí, že zadržaný novinár Gershkovich porušil ruské zákony

Moskva 11. apríla (TASR) - Kremeľ v utorok uviedol, že americký novinár Evan Gershkovich, ktorého pred dvoma týždňami zadržali v Rusku, porušil ruské zákony. Reagoval tak na vyjadrenia vlády USA, ktorá v pondelok jeho zatknutie označila za nezákonné a vyzvala na jeho okamžité prepustenie. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice CNN.



"Spojené štáty by mohli a mali by brániť práva svojho občana, ktorý bol zadržaný pri čine a porušil príslušné zákony Ruskej federácie," uviedol Peskov.



Americké ministerstvo zahraničných vecí predtým odsúdilo pokračujúce potláčanie nezávislých hlasov v Rusku zo strany Kremľa a jeho pokračujúcu vojnu proti pravde. Prípadom sa teraz bude zaoberať osobitný vyslanec USA pre rukojemníkov Roger Carstens a k dispozícii bude mať dodatočné zdroje.



Vyšetrovatelia ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Gershkovicha oficiálne obžalovali zo špionáže, novinár však obvinenia odmieta. Súd v Moskve sa má 18. apríla zaoberať odvolaním voči jeho zatknutiu, ktoré podali Gershkovichovi právnici. Spravodajcu denníka The Wall Street Journal (WSJ) v súčasnosti zadržiavajú vo vyšetrovacej väznici Lefortovo.



Ruské orgány zadržali Gershkovicha (31) v Jekaterinburgu 29. marca. Je prvým americkým novinárom od studenej vojny, ktorého zatkli za údajnú špionáž.