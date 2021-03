Kremeľ tvrdí, že západné sankcie proti Rusku nie sú účinné

Moskva 2. marca (TASR) - Kremeľ v utorok zopakoval svoj postoj, že sankcie Západu proti Rusku nie sú účinné. Reagoval tak na správy, podľa ktorých EÚ a Spojené štáty zaviedli, respektíve pripravujú voči Moskve sériu nových sankčných opatrení. Informovala o tom agentúra AFP.



"Tí, ktorým naďalej záleží na uplatňovaní týchto opatrení, by sa mali pravdepodobne zamyslieť: dosahujú pokračovaním v takejto politike stanovený cieľ? Odpoveď bude zrejmá: takáto politika nedosahuje svoje ciele," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Európska únia v pondelok schválila zavedenie sankcií voči štyrom vysokopostaveným ruským činiteľom - krátko na to, ako ľudskoprávni experti OSN vyzvali na medzinárodné vyšetrovanie otrávenia ruského opozičného lídra a kritika Kremľa Alexeja Navaľného a na jeho okamžité prepustenie z väzenia.



Sankcie EÚ sa budú vzťahovať na šéfa ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) Alexandra Kalašnikova, šéfa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) Alexandra Bastrykina, generálneho prokurátora Igora Krasnova a veliteľa ruskej Národnej gardy Viktora Zolotova.



Zmienená štvorica bude mať zákaz cestovať do krajín EÚ a všetok majetok týchto osôb v EÚ bude zmrazený. Ide o prvé osoby, pre ktoré bude platiť nový sankčný režim v súvislosti s porušovaním ľudských práv, ktorý EÚ zaviedla vlani v decembri.



Uvalenie sankcií na Rusko v súvislosti s otrávením a uväznením Navaľného pripravuje aj administratíva amerického prezidenta Joea Bidena. Podľa zdrojov z prostredia americkej vlády sa Spojené štáty spolu s Európskou úniou dohodnú na obsahu avizovaných sankcií, ako aj na ich presnom načasovaní.