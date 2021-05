Kremeľ tvrdí, že zrušenie letov malo technické dôvody

Moskva 28. mája (TASR) - Zrušenie niekoľkých európskych letov do Moskvy po tom, čo leteckí dopravcovia oznámili, že nebudú lietať nad Bieloruskom, malo čisto technické dôvody, uviedol v piatok Kremeľ.



"Letecké úrady poskytnú potrebné vysvetlenie, ale sú to technické dôvody," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že boli prijaté opatrenia na zaistenie bezpečnosti leteckej dopravy.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v piatok vyhlásil, že Únia zisťuje, či v prípade zrušenia viacerých európskych letov išlo o jednotlivé prípady, alebo o súčasť systematického prístupu zo strany ruských úradov.



"Nevieme, či ide o jednotlivé, špecifické prípady, alebo všeobecný postup ruských úradov, ktorého cieľom je prinútiť európske lietadlá prelietavať ponad Bielorusko," povedal Borrell novinárom.



Zdôraznil, že zatiaľ išlo len o zopár prípadov, keď európske lietadlá nemohli pre postup ruských úradov pristáť alebo vzlietnuť. "Úprimne povedané, musíme počkať a zhodnotiť situáciu, aby sme mohli prijať (prípadné) opatrenia," dodal Borrell, ktorého citovala agentúra AFP.



Podľa agentúry AFP spoločnosť Air France zrušila v piatok ďalší let z Paríža do Moskvy po tom, čo Rusko odmietlo letový plán, ktorým by sa lietadlá vyhli bieloruskému vzdušnému priestoru.



Spoločnosť Air France uviedla, že let AF1154 bol zrušený "z prevádzkových dôvodov súvisiacich s obchádzaním bieloruského vzdušného priestoru, ktorý si vyžaduje nové povolenie ruských orgánov na vstup na ich územie".



V stredu došlo k zrušeniu jedného letu z podobných dôvodov. EÚ totiž vyzvala letecké spoločnosti, aby sa vyhli bieloruskému vzdušnému priestoru po tom, čo tamojší režim odklonil lietadlo spoločnosti Ryanair a zatkol opozičného novinára na palube.



Spoločnosť Austrian Airlines vo štvrtok uviedla, že zrušila let z Viedne do Moskvy po tom, čo ruské úrady neschválili zmenu trasy, na základe ktorej by sa lietadlo vyhlo bieloruskému vzdušnému priestoru.