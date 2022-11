Kremeľ údajne neplánuje vyhlásiť druhé kolo mobilizácie

Moskva 21. novembra (TASR) - Rusko neplánuje vyhlásiť ďalšie kolo mobilizácie obyvateľstva do bojov na Ukrajine, uviedol v pondelok Kremeľ. TASR správu prevzala zo stanice Sky News.



Na otázku o ďalšom kole mobilizácie hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že "nemôže hovoriť za ministerstvo obrany, ale v Kremli sa o tom nediskutuje".



Ruský prezident Vladimir Putin v septembri vyhlásil čiastočnú mobilizáciu ruských obyvateľov. Ruský minister obrany Sergej Šojgu na konci októbra oznámil, že mobilizácia v Rusku bola zavŕšená, keďže na základe septembrového výnosu v rámci nej do armády povolali za približne mesiac 300.000 záložníkov.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ďalšie krajiny Západu však vyjadrili pochybnosti o ukončení mobilizácie a domnievajú sa, že povolávanie záložníkov do armády v skutočnosti stále prebieha. Podporuje to i fakt, že nebol vydaný oficiálny prezidentský dekrét o ukončení mobilizácie.



Podľa viacerých správ boli do bojov na Ukrajine verbovaní aj odsúdenci z ruských väzníc, pripomína Sky News.