Kremeľ: Ukrajina a Západ by sa nemali obávať presunu vojakov z Ruska

Moskva 1. apríla (TASR) - Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že Ukrajina a Západ by sa nemali "obávať" pohybu ruských vojakov na ukrajinskej hranici. Kyjev totiž vyjadril obavy, že konflikt na východe Ukrajiny sa zasa vystupňuje, uviedla tlačová agentúra AFP.



Tento týždeň Ukrajina a Spojené štáty hlásili pohyb ruských vojakov na anektovanom Krymskom polostrove a na rusko-ukrajinskej hranici, neďaleko území kontrolovaných separatistami, ktorých podporuje Moskva.



Vojna na východe Ukrajiny vypukla v roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov, po krvavom povstaní, ktorého výsledkom bolo zosadenie ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča nakloneného Kremľu.



Rusko opakovane popiera, že posiela svojich vojakov na ukrajinský Donbas a vyzbrojuje tam proruských separatistov.



Hoci hovorca Kremľa Dmitrij Peskov priamo nepotvrdil zhromažďovanie vojakov na ukrajinskej hranici, vo štvrtok zdôraznil, že Moskva môže slobodne presúvať vojakov cez svoje územie.



"Ruská federácia presúva svoje ozbrojené sily v rámci svojho územia podľa vlastného uváženia," povedal Peskov.



Dodal, že "by to nemalo nikoho znepokojovať a pre nikoho to nie je hrozba".



"Pokiaľ ide o účasť ruských vojakov na ozbrojenom konflikte na území Ukrajiny, ruskí vojaci sa na ňom nikdy nezúčastňovali. A nerobia to ani teraz," doplnil.



Moskva a Kyjev sa tento týždeň navzájom obviňovali z nárastu násilia medzi vládnymi silami a Kremľom podporovanými separatistami na východe Ukrajiny, čo podkopáva prímerie vyrokované vlani.



Podľa Kyjeva zahynulo od začiatku roka najmenej 19 ukrajinských vojakov.



Ministerstvo obrany USA v stredu novinárom oznámilo, že americké sily umiestnené v Európe po "najnovšej eskalácii ruskej agresie na východe Ukrajiny" zvýšili stav svojej pohotovosti.



V stredu sa tiež Mark Milley, predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA, rozprával so svojím ruským partnerom Valerijom Gerasimovom a hlavným veliteľom ukrajinských síl Ruslanom Chomčakom.



Chomčak tento týždeň povedal, že na východe Ukrajiny je v súčasnosti umiestnených 28.000 separatistických bojovníkov a "vyše 2000 ruských vojenských inštruktorov a poradcov".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bol v roku 2019 zvolený vďaka sľubom, že ukončí konflikt, ale kritici vyhlasujú, že jeho jediným hmatateľným prínosom je krehké prímerie.



Rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinov v Paríži v roku 2019 neposunuli tieto strany bližšie k trvalého urovnaniu konfliktu. Boje si od roku 2014 vyžiadali už viac ako 13.000 ľudských životov, uviedla OSN.