Kremeľ: Ukrajina bude musieť pristúpiť na rokovania s Ruskom
Autor TASR
Moskva 13. novembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok vyhlásil, že Ukrajina bude musieť „skôr či neskôr“ pristúpiť na rokovania s Ruskom. Peskov predpokladá, že vyjednávacia pozícia Kyjeva sa bude každým dňom postupne zhoršovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Peskov na štvrtkovom brífingu zdôraznil, že Rusko je otvorené politickému a diplomatickému urovnaniu konfliktu na Ukrajine a želá si mier. Pokiaľ však takáto príležitosť nie je na stole, Rusko bude podľa neho pokračovať v boji, aby ochránilo vlastnú bezpečnosť v prospech budúcich generácií.
Rusko obviňuje Ukrajinu z toho, že nemá záujem viesť mierové rokovania. Kyjev zasa tvrdí, že podmienky Moskvy na ukončenie vojny sú neakceptovateľné a rovnali by sa kapitulácii. Prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia v stredu ozrejmil, že mierové rokovania v Istanbule tento rok skončili takmer bezvýsledne a Kyjev ich preto pozastavil.
Rusko odmieta výzvy na prímerie, kým nebudú vyriešené tzv. základné príčiny konfliktu, medzi ktoré Moskva radí napríklad to, aby Ukrajina zostala neutrálnou krajinou, vzdala sa ambícií vstúpiť do NATO a aby zabezpečila ochranu rusky hovoriacich obyvateľov.
Moskva tiež požaduje, aby Kyjev odstúpil Rusku celý Donbas na východe Ukrajiny. Časť regiónu vrátane veľkých miest Kramatorsk a Sloviansk je stále pod kontrolou Ukrajiny.
