Kremeľ: Ukrajina by mohla byť neutrálnym štátom po vzore Rakúska

Moskva 16. marca (TASR) - Kremeľ v stredu uviedol, že v rámci mierových rokovaní s Ukrajinou diskutujú aj o otázke prípadnej ukrajinskej neutrality. Tá by mohla byť podobná statusu Rakúska či Švédska. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Podľa vedúceho ruskej vyjednávacej delegácie Vladimira Medinského Ukrajina navrhuje neutralitu na spôsob Rakúska či Švédska, no chce pritom mať vlastnú armádu a námorníctvo. Dodal, že prioritnou otázkou je status Krymu, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, a tiež donbaských republík, ktorým síce Rusko priznalo nezávislosť, Ukrajina ich však naďalej považuje za svoje územia.



"Rokovania nie sú z pochopiteľných dôvodov jednoduché. Existuje však šanca na kompromis," vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pre ruskú televíziu RBC. Dodal, že hlavnými témami sú aktuálne bezpečnosť obyvateľov na východe Ukrajiny, demilitarizácia krajiny a ochrana rusky hovoriaceho ukrajinského obyvateľstva.



Ukrajina sa o prebiehajúcich mierových rokovaniach vyjadrila opatrne, no tiež v pozitívnom svetle. Je ochotná vyjednávať, no v žiadnom prípade sa nechce podrobiť ultimátam ruskej strany.