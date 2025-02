Kremeľ: Ukrajina má právo vstúpiť do EÚ, nie však do NATO

Moskva 18. februára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok vyhlásil, že ak má Ukrajina záujem o vstup do Európskej únie, je to jej výsostným právom, keďže ide o ekonomickú a nie vojenskú organizáciu. Moskva však nesúhlasí so vstupom Ukrajiny do NATO. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a TASS.



"Je to výsostné právo každej krajiny. (V EÚ) ide o integráciu, ekonomické procesy a v tejto oblasti, samozrejme, nikto nemôže žiadnej krajine nič diktovať. Nebudeme to robiť," podotkol hovorca Kremľa. "Ale v otázkach týkajúcich sa bezpečnosti, obrany alebo vojenských aliancií máme úplne odlišný postoj," zdôraznil Peskov.



Hovorca ruského prezidenta opätovne ozrejmil, že Vladimir Putin je o otázke ukončenia vojny na Ukrajine ochotný rokovať aj s prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého však Moskva nepovažuje za legitímneho.



"Sám Putin opakovane povedal, že ak to bude potrebné, bude rokovať aj so Zelenským," pripomenul Peskov. Hovorca Kremľa však upozornil, že právne zakotvenie prípadných dohôd s Ukrajinou bude "predmetom vážnej diskusie," keďže z pohľadu Moskvy nelegitímny prezident Zelenskyj nemá právomoc podpisovať medzinárodné dohody.



Súčasného prezidenta Ukrajiny Moskva nepovažuje za legitímneho, keďže jeho päťročné funkčné obdobie uplynulo minulý rok. Počas vojnového stavu ukrajinská ústava nedovoľuje usporiadanie volieb a jeho prezidentský mandát sa preto automaticky predĺžil. Rusko napriek tomu jeho legitimitu spochybňuje.