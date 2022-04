Kremeľ: Ukrajina pri mierových rokovaniach neustále mení svoj postoj

Moskva 18. apríla (TASR) - Kremeľ obvinil v pondelok Ukrajinu z toho, že neustále mení svoj postoj v súvislosti s bodmi mierových rokovaní, na ktorých sa obe strany už predtým dohodli. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"V rámci rokovacieho procesu pokračuje kontakt na úrovni expertov," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na svojej pravidelnej tlačovej konferencii.



"Nanešťastie ukrajinská strana je nestála a jej postoj k už dohodnutým bodom (rokovaní) sa často mení," dodal Peskov s tým, že by Moskva privítala zlepšenie v súvislosti s dynamikou pokroku rokovaní.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba pritom v nedeľu povedal, že medzi Kyjevom a Moskvou neprebieha v poslednej dobe nijaká komunikácia na úrovni rezortov diplomacie. Kuleba zároveň v rozhovore pre americkú spravodajskú televíznu stanicu CBS News označil situáciu v ukrajinskom prístavnom meste Mariupoľ za "strašnú" a povedal tiež by sa pri rokovaniach mohla stať "červenou čiarou".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pritom v sobotu vyhlásil, že likvidácia posledných ukrajinských vojakov brániacich obliehaný Mariupoľ by znamenala koniec rozhovorov s Ruskom.