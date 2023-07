Kremeľ: Ukrajina v NATO by mala zlé dôsledky pre bezpečnosť Európy

Moskva 10. júla (TASR) - Kremeľ v pondelok vyhlásil, že členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii (NATO) by malo "veľmi negatívne" dôsledky pre európsku bezpečnosť. Ruské vedenie sa tak vyjadrilo pred summitom NATO v Litve, ktorý sa bude konať v utorok a v stredu. TASR prevzala správu z tlačových agentúr AFP a Reuters.



Kremeľ dodal, že členstvo Ukrajiny v NATO bude pokladať za hrozbu pre Rusko a vyžiada si to tvrdú ruskú reakciu.



"Členstvo Ukrajiny v NATO bude mať veľmi, veľmi negatívne dôsledky pre celú bezpečnostnú architektúru v Európe, ktorá je už napoly zničená," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa jeho slov by to predstavovalo aj "absolútne nebezpečenstvo, hrozbu pre našu krajinu".



Summit NATO v litovskom hlavnom meste Vilnius má ukázať podporu Ukrajine, aj keď tá ešte nie je členom vojenskej aliancie.