Kremeľ: USA a NATO zhoršujú napätie medzi Východom a Západom

Moskva 24. januára (TASR) - Kremeľ obvinil v pondelok Spojené štáty a ich spojencov z NATO, že oznámením plánov na vyslanie ďalších síl do východnej Európy a na evakuáciu rodín diplomatov z amerického veľvyslanectva na Ukrajine zhoršujú napätie medzi Východom a Západom. Informovali o tom tlačové agentúry Reuters a AFP.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že možnosť vojenského konfliktu na východe Ukrajiny, iniciovaného ukrajinskou stranou, je vyššia než kedykoľvek v minulosti.



Peskov dodal, že Ukrajina zhromaždila veľký počet vojakov neďaleko hraníc so separatistickými oblasťami v Donbase, ovládanými proruskými povstalcami, čo podľa neho naznačuje, že Kyjev sa pripravuje na nich zaútočiť.



Peskov vyhlásil, že informácie prichádzajúce zo Západu sú plné "hystérie" a "pretkané klamstvami".



NATO (Severoatlantická aliancia) predtým v pondelok oznámila, že v reakcii na zhromažďovanie ruských vojakov na hraniciach Ukrajiny uvádza svoje sily do pohotovosti a posilňuje východnú Európu ďalšími loďami a bojovými lietadlami.



Tento krok aliancie je ďalším z množstva signálov, že Západ sa pripravuje na agresívny krok Ruska voči Ukrajine, hoci Moskva akýkoľvek plán na inváziu popiera, píše Reuters.