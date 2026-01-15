< sekcia Zahraničie
Kremeľ: USA zatiaľ nereagovali na ponuku k zmluve New START
Prezident USA Donald Trump trvá na tom, aby sa do prípadných rokovaní zapojila aj Čína, ktorá to však odmieta.
Autor TASR
Moskva 15. januára (TASR) - Rusko zatiaľ nedostalo odpoveď Spojených štátov na návrh ruského prezidenta Vladimira Putina dobrovoľne dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START o kontrole jadrového zbrojenia rok po vypršaní jej platnosti vo februári. Uviedol to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Putin podľa neho zdôraznil, že nová prípadná zmluva by mala zahŕňať jadrové arzenály celého Západu. Prezident USA Donald Trump trvá na tom, aby sa do prípadných rokovaní zapojila aj Čína, ktorá to však odmieta, informuje TASR.
Trump nedávno naznačil, že by mohol nechať vypršať platnosť zmluvy New START bez toho, aby prijal Putinovu ponuku z minulého septembra. „Ak vyprší, tak vyprší,“ povedal Trump o zmluve v rozhovore pre denník The New York Times. „Prosto uzavrieme lepšiu dohodu,“ dodal.
Putin ešte v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na dohode, súčasne ale prisľúbil, že Rusko bude naďalej dodržiavať limity týkajúce sa bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov. Vlani v septembri ponúkol, že Rusko bude obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy dodržiavať ešte rok po tom, ako jej platnosť uplynie, ak to isté urobia aj USA.
„Zatiaľ sme nedostali odpoveď. Čakáme na reakciu na Putinovu iniciatívu, pretože to považujeme za mimoriadne dôležitú otázku,“ uviedol Peskov.
Zároveň uznal, že medzinárodné spoločenstvo by potrebovalo lepšiu dohodu, než je tá v platnosti. Dodal, že si to želajú aj Spojené štáty.
„Sme presvedčení, že pre všetkých by bolo prospešnejšie mať výhodnejší dokument, výhodnejšiu zmluvu,“ komentoval Peskov nedávne vyjadrenie Trumpa. Podľa Peskova by však uzavretie nového dokumentu mohlo byť veľmi zložitým a zdĺhavým procesom.
New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami. Obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môžu obe krajiny rozmiestniť, na 1550 kusov na každej strane, čo je o takmer 30 percent menej oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002.
Platnosť New START má oficiálne vypršať 5. februára 2026. Ako nedávno upozornila agentúra Reuters, dohodu už nemožno predĺžiť, pretože to bolo možné len raz. Jej pokračovanie na obdobie piatich rokov dohodol Putin s bývalým prezidentom USA Joeom Bidenom v roku 2021.
Hovorca Kremľa sa na brífingu vyjadril aj k výroku Trumpa, ktorý v rozhovore pre agentúru Reuters povedal, že uzavretiu možnej mierovej dohody o Ukrajine bráni Kyjev, zatiaľ čo Moskva podľa amerického prezidenta pripravená je.
„Súhlasíme s týmto tvrdením. Je to skutočne tak. Prezident Vladimir Putin a ruská strana zostávajú otvorení,“ uviedol Peskov.
Agentúra Reuters skonštatovala, že Trumpov názor je v kontraste s postojom európskych spojencov Ukrajiny, ktorí tvrdia, že Moskva nemá veľký záujem o ukončenie bojov a chce získať čo najviac územia, zatiaľ čo sa snaží odvrátiť ďalšie sankcie zo strany Západu.
V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu Peskov tiež vyjadril presvedčenie, že pre Kyjev sa situácia zo dňa na deň zhoršuje. „A priestor na prijatie rozhodnutia kyjevským režimom sa zužuje. A samozrejme, už dávno nastal čas, aby (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj prevzal zodpovednosť a prijal príslušné rozhodnutie,“ dodal.
Putin podľa neho zdôraznil, že nová prípadná zmluva by mala zahŕňať jadrové arzenály celého Západu. Prezident USA Donald Trump trvá na tom, aby sa do prípadných rokovaní zapojila aj Čína, ktorá to však odmieta, informuje TASR.
Trump nedávno naznačil, že by mohol nechať vypršať platnosť zmluvy New START bez toho, aby prijal Putinovu ponuku z minulého septembra. „Ak vyprší, tak vyprší,“ povedal Trump o zmluve v rozhovore pre denník The New York Times. „Prosto uzavrieme lepšiu dohodu,“ dodal.
Putin ešte v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na dohode, súčasne ale prisľúbil, že Rusko bude naďalej dodržiavať limity týkajúce sa bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov. Vlani v septembri ponúkol, že Rusko bude obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy dodržiavať ešte rok po tom, ako jej platnosť uplynie, ak to isté urobia aj USA.
„Zatiaľ sme nedostali odpoveď. Čakáme na reakciu na Putinovu iniciatívu, pretože to považujeme za mimoriadne dôležitú otázku,“ uviedol Peskov.
Zároveň uznal, že medzinárodné spoločenstvo by potrebovalo lepšiu dohodu, než je tá v platnosti. Dodal, že si to želajú aj Spojené štáty.
„Sme presvedčení, že pre všetkých by bolo prospešnejšie mať výhodnejší dokument, výhodnejšiu zmluvu,“ komentoval Peskov nedávne vyjadrenie Trumpa. Podľa Peskova by však uzavretie nového dokumentu mohlo byť veľmi zložitým a zdĺhavým procesom.
New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami. Obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môžu obe krajiny rozmiestniť, na 1550 kusov na každej strane, čo je o takmer 30 percent menej oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002.
Platnosť New START má oficiálne vypršať 5. februára 2026. Ako nedávno upozornila agentúra Reuters, dohodu už nemožno predĺžiť, pretože to bolo možné len raz. Jej pokračovanie na obdobie piatich rokov dohodol Putin s bývalým prezidentom USA Joeom Bidenom v roku 2021.
Hovorca Kremľa sa na brífingu vyjadril aj k výroku Trumpa, ktorý v rozhovore pre agentúru Reuters povedal, že uzavretiu možnej mierovej dohody o Ukrajine bráni Kyjev, zatiaľ čo Moskva podľa amerického prezidenta pripravená je.
„Súhlasíme s týmto tvrdením. Je to skutočne tak. Prezident Vladimir Putin a ruská strana zostávajú otvorení,“ uviedol Peskov.
Agentúra Reuters skonštatovala, že Trumpov názor je v kontraste s postojom európskych spojencov Ukrajiny, ktorí tvrdia, že Moskva nemá veľký záujem o ukončenie bojov a chce získať čo najviac územia, zatiaľ čo sa snaží odvrátiť ďalšie sankcie zo strany Západu.
V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu Peskov tiež vyjadril presvedčenie, že pre Kyjev sa situácia zo dňa na deň zhoršuje. „A priestor na prijatie rozhodnutia kyjevským režimom sa zužuje. A samozrejme, už dávno nastal čas, aby (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj prevzal zodpovednosť a prijal príslušné rozhodnutie,“ dodal.