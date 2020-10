Kremeľ: Útoky v Tatársku a francúzskom Nice nie sú prepojené

Moskva 30. októbra (TASR) - Piatkový útok tínedžera na policajtov v ruskej Tatárskej republike a štvrtkový útok v kostole vo francúzskom meste Nice nie sú nijako prepojené, vyhlásil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa neho je podstata oboch trestných činov úplne odlišná.



"Udalosti vo Francúzsku sú udalosti vo Francúzsku. My tu máme jeden z trestných činov, je to absolútne trestný čin. Aká je tu súvislosť?" odpovedal Peskov na novinársku otázku, či incidenty nejako spolu súvisia.



"Ak spáchate trestný čin, ste potrestaní zákonom. Trest by mal byť určite nevyhnutný," upozornil podľa agentúry TASS hovorca Kremľa. "Rusko má súčasne dosť jednoznačné zákony, ktoré bránia ľuďom v páchaní trestných činov, ktoré majú potenciál urážať city veriacich. Z toho vychádzame," uzavrel Peskov po otázke, či Rusko očakáva vlnu extrémistických trestných činov v súvislosti so situáciou vo Francúzsku.



Polícia zastrelila v piatok v ruskej Tatárskej republike, obývanej prevažne moslimami, 16-ročného mladíka, ktorý sa pokúsil podpáliť miestnu policajnú stanicu a pri zatýkaní najmenej tri razy bodol policajta. Informoval o tom Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom).



Sledkom tento prípad vyšetruje ako pokus o spáchanie teroristického činu. Motív útoku nebol bezprostredne známy. Bodnutý policajt bol prevezený do nemocnice.



Podľa informovaného zdroja citovaného agentúrou Interfax útočník pochádzal z Baškirska a polícia ho evidovala ako osobu so sklonmi k extrémizmu. Počas útoku mal policajtov nazvať neveriacimi a kričať "Alláhu akbar!" (Boh je najväčší).



Páchateľom štvrtkového útoku nožom v Bazilike Matky Božej v Nice je občan Tuniska, ktorý sa dostal do Francúzska z Talianska, potvrdila francúzska protiteroristická prokuratúra. Šéf francúzskej protiteroristickej prokuratúry Jean-Francois Ricard na tlačovej konferencii povedal, že muž dorazil na taliansky ostrov Lampedusa 20. septembra a 9. októbra odcestoval do Paríža.



Agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje blízke vyšetrovaniu predtým uviedla, že páchateľom je 21-ročný Tunisan, ktorý pricestoval do Európy len pred niekoľkými týždňami.



Podľa AFP Tunisan, identifikovaný ako Bráhím Awsáwí, prišiel koncom septembra na taliansky ostrov Lampedusa, kde ho úrady umiestnili do karantény a neskôr prepustili s tým, že musí opustiť talianske územie. Do Francúzska pricestoval začiatkom októbra.



Jednou z obetí útoku nožom v Bazilike Matky Božej v Nice je správca tohto kostola. Ďalšej obeti, žene, útočník oddelil hlavu od tela. Oboch ich zabil vnútri baziliky. Treťou obeťou je takisto žena, ktorú útočník niekoľkokrát bodol. Žene sa podarilo utiecť a skryť sa v neďalekom bare, zraneniam však neskôr podľahla.



Páchateľ podľa starostu Nice vykrikoval "Alláhu akbar" (Boh je najväčší). Polícia ho po útoku postrelila a zadržala.