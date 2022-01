Peskov: Uvalenie sankcií na Putina bude politicky deštruktívne

Moskva 26. januára (TASR) - Uvalenie sankcií na ruského prezidenta Vladmira Putina a ďalších vysokopostavených predstaviteľov Ruska nebude účinné a bude kontraproduktívne v súvislosti so snahami o zníženie napätia týkajúceho sa Ukrajiny. V stredu to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovali agentúry AFP a RIA Novosti.



"Nebude to bolestivé, ale politicky deštruktívne," uviedol Peskov v súvislí s vyhláseniami amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý nevylúčil uvalenie sankcií na Putina.



Peskov tiež pre novinárov uviedol, že si ruský prezident, "samozrejme", uchováva svoj plat na účte v ruskej banke Rossija.



Napätie medzi Západom a Ruskou federáciou sa začalo vystupňovať po tom, ako ju západné krajiny obvinili, že v blízkosti ukrajinských hraníc zhromaždila vyše 100.000 vojakov.



Rusko z eskalácie napätia obviňuje Západ, ktorému predložilo zoznam požadovaných bezpečnostných garancií, v rámci ktorých žiada aj to, aby sa Ukrajina nestala súčasťou organizácie NATO.



Vysokopostavení predstavitelia Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny sa v stredu stretávajú v Paríži, kde budú rokovať o zmiernení napätia v súvislosti so situáciou na Ukrajine.



"Dúfam, že pôjde o dobrý a otvorený rozhovor s maximálnym dôrazom na výsledok," uviedol v stredu Peskov na margo týchto rokovaní v normandskom formáte.