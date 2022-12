Kremeľ uviedol, že neprijme cenový strop na ruskú ropu

Moskva 3. decembra (TASR) - Kremeľ v sobotu oznámil, že "neprijme" cenový strop na ruskú ropu, na ktorom sa dohodla skupina G7 spoločne s Austráliou a EÚ, a pripravuje reakciu. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



"Tento cenový strop neprijímame," povedal pre médiá hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Moskva podľa jeho slov dohodu o cenovom strope "analyzuje" a pripravuje odpoveď.



Cenový strop, na ktorom sa dohodli západné mocnosti, stanovil cenu ruskej ropy prepravovanej po mori na 60 amerických dolárov (56,94 eura) za barel (159 litrov). Cieľom je obmedziť kľúčový zdroj finančných prostriedkov pre ruskú vojnu na Ukrajine, píše Reuters.



Vyslanec Ruska pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Michail Ulianov v sobotu na sociálnej sieti uviedol, že Moskva nebude dodávať ropu do krajín, ktoré podporia cenový strop. "Počnúc týmto rokom bude Európa žiť bez ruskej ropy," napísal.



Cenový strop zavedený skupinou G7 krajinám mimo EÚ umožní aj naďalej dovážať po mori ruskú ropu; znemožní však prepravným a poisťovacím spoločnostiam manipulovať s touto ropou vo svete za ceny nad úrovňou 60 amerických dolárov za barel, vysvetľuje Reuters. To skomplikuje jej vývoz za cenu nad úrovňou cenového stropu aj do krajín, ktoré nie sú účastníkmi dohody.