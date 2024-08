Kremeľ: V rámci výmeny väzňov sa do Ruska vrátili agenti FSB i GRU

Moskva 2. augusta (TASR) - Medzi Rusmi, ktorí sa vrátili do Ruska v dôsledku výmeny väzňov so Spojenými štátmi a niekoľkými západnými krajinami, je aj zamestnanec vojenskej spravodajskej služby GRU a príslušník elitnej jednotky Alfa. V piatok to na brífingu v Moskve potvrdil tlačový tajomník ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Informovala o tom agentúra AFP.



K výmene väzňov došlo vo štvrtok na letisku v Ankare. Ako informovalo Centrálne operačné stredisko ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), v dôsledku výmeny sa do Ruska vrátilo osem ruských občanov, ktorí boli zadržaní a väznení v niekoľkých krajinách NATO, ako aj maloleté osoby.



Do Ruska sa takto vrátil i Vadim Krasikov, známy aj pod menom Sokolov, ktorý bol v Nemecku odsúdený na doživotie za vraždu čečenského disidenta spáchanú v Berlíne v roku 2019. Podľa nemeckých sudcov si túto vraždu objednal ruský štát.



Peskov v piatok potvrdil, že Krasikov je operatívcom FSB. Ako "zaujímavosť" dodal, že počas pôsobenia v jednotke Alfa Krasikov slúžil spolu s niekoľkými príslušníkmi prezidentskej ochranky.



Kremeľský hovorca dodal, že medzi vracajúcimi sa Rusmi je aj dôstojník vojenskej rozviedky GRU.



Podľa Peskova sa ho americké tajné služby, pokiaľ bol vo väzbe, snažili získať pre spoluprácu, a to aj prostredníctvom jeho otca, ktorého v Rusku vyhľadali.



Peskov spresnil, že Arťom a Anna Duľcevovci, ktorí sa v rámci výmeny väzňov vrátili do Ruska zo Slovinska, kde boli odsúdení za špionáž v prospech Ruska, boli agentmi ruskej Služby zahraničnej rozviedky (SVR) a v Slovinsku pôsobili pod argentínskou identitou.



Ich dve deti - podľa Peskova - zistili, že "sú Rusi, až keď lietadlo vzlietlo z Ankary". Doplnil, že deti - chlapec a dievča - po rusky nehovoria a nepoznali ani ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý ruských občanov prišiel privítať na moskovské letisko Vnukovo. Deťom sa Putin preto prihovoril po španielsky, vyhlásil Peskov.



V súvislosti s Duľcevovcami Putin použil slovo "ilegáli" - ide o termín, ktorý sa používa na označenie ruských tajných agentov, ktorí roky alebo dokonca desaťročia žijú v cudzích krajinách pod falošnými identitami a zhromažďujú spravodajské informácie, aby ich posielali späť do Moskvy.



Tlačový tajomník ruského prezidenta zároveň uviedol, že detaily rokovaní o výmene nemôžu byť verejné. Odpovedal tak na otázku, či sa rokovalo aj o výmene novinára Ivana Safronova a publicistu a sociológa Borisa Kagarlického. Peskov súčasne odmietol zverejniť, na akom princípe boli zoznamy na výmenu väzňov zostavené.



Ozrejmil tiež, že proces výmeny väzňov, ktorá sa vo štvrtok uskutočnila, a otázka uzavretia mierovej zmluvy o Ukrajine spolu nijako nesúvisia.



"Ak hovoríme o Ukrajine a zložitejších medzinárodných problémoch, existujú úplne iné princípy," povedal Peskov a dodal, že "tam sa práca vykonáva v úplne inom režime".



Doplnil, že rokovania o výmene väzňov sa viedli prostredníctvom kanálov ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Doplnil, že šlo o veľmi zložité rokovania, zostavovanie veľmi zložitých "filigránskych reťazcov" a dohôd s viacerými krajinami.