Kremeľ označil The Sun za hlboko nevedecké noviny

Londýn/Moskva 11. októbra (TASR) – Kremeľ označil v pondelok britský bulvárny denník The Sun za „hlboko nevedecké" noviny. Reagoval tak na ich článok z pondelkového vydania, v ktorom sa píše, že ruské tajné služby počas vývoja ukradli vzorec vakcíny proti covidu od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca a v Rusku tieto poznatky následne použili na výrobu očkovacej látky Sputnik V.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na žiadosť novinárov, aby toto tvrdenie bulvárneho denníka komentoval, uviedol, že „noviny The Sun sú veľmi dobre známe ako hlboko nevedecké noviny. Nuž, asi takto sa k tomuto článku staviame".



The Sun sa pritom vo svojom článku odvolal na britské bezpečnostné zložky, ktoré majú údajne o operácii dôkazy.



Technológia použitá pri vývoji vakcíny Sputnik V je veľmi podobná technológii použitej vo vektorovej vakcíne Vaxzevria od firmy AstraZeneca. Líši sa v tom, že Sputnik V bol vyvinutý za použitia dvoch ľudských adenovírusových vektorov, zatiaľ čo vakcína Vaxzevria využíva šimpanzí adenovírusový vektor, uvádza na svojom webe slovenský Národný portál zdravia.



Vlani britské tajné služby hovorili o „95-percentnej istote", že hekeri v službách Moskvy napadli počítačové systémy britských, amerických a kanadských inštitúcií, ktoré sa podieľali na vývoji vakcíny. Britské bezpečnostné zložky teraz tvrdia, že kľúčové údaje o oxfordskej vakcíne ukradol osobne cudzí agent.



Úrad britského premiéra tieto informácie odmietol komentovať.