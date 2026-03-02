< sekcia Zahraničie
Kremeľ: V záujme Ruska je pokračovať v mierových rozhovoroch
Autor TASR
Moskva 2. marca (TASR) - Kremeľ v pondelok vyhlásil, že v záujme Ruska je pokračovať v mierových rozhovoroch s Ukrajinou a na ukončenie bojov stále uprednostňuje dosiahnutie diplomatického urovnania. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Mierové rozhovory sa v posledných týždňoch ocitli v slepej uličke, pretože Moskva od Kyjeva požaduje aj zostávajúcu časť Donbasu, ktorú počas štyroch rokov invázie neovládla. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj túto požiadavku opakovane odmietol.
Agentúra Bloomberg News v sobotu s odvolaním sa na osoby oboznámené s touto záležitosťou informovala, že ruskí predstavitelia vidia málo dôvodov na pokračovanie v rozhovoroch vedených USA, ak Kyjev nenaznačí, že je pripravený vzdať sa svojho územia.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok povedal, že Rusko je naďalej odhodlané rokovať a že jeho prístup sa nemení.
„Máme svoje vlastné záujmy, ktoré musíme chrániť, a je v našom záujme pokračovať v týchto rokovaniach. Určite zostávame otvorení týmto rokovaniam,“ povedal Peskov. Dodal, že „politické a diplomatické riešenie“ je pre Moskvu preferovaným spôsobom ukončenia bojov.
Na otázku, či americké útoky na Irán ovplyvnia mierový proces na Ukrajine, Peskov odpovedal, že Rusko si naďalej cení sprostredkovateľské úsilie USA, ale dodal, že Moskva dôveruje „v prvom rade“ len sebe a bude sa riadiť vlastnými záujmami.
