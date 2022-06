Kremeľ varoval, že západné zbrane pre Ukrajinu sú zbytočné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vpravo), francúzsky prezident Emmanuel Macron (uprostred) a nemecký kancelár Olaf Scholz (vľavo) sa vítajú v Kyjeve vo štvrtok 16. júna 2022. Foto: TASR/AP

Moskva 16. júna (TASR) - Kremeľ vo štvrtok varoval pred novými dodávkami západných zbraní Ukrajine – práve v deň, keď na návštevu Kyjeva pricestovali francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Olaf Scholz a taliansky premiér Mario Draghi. Iným vlakom prišiel aj rumunský prezident Klaus Iohannis, ktorý sa k trojici pridal. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom.Dodal, že by to boloLídri najväčších ekonomík Európskej únie podnikajú svoju prvú návštevu Ukrajiny odvtedy, ako Rusko spustilo 24. februára inváziu v susednej krajine a poslalo tam vojakov. Do Kyjeva prišli na rozhovory s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.uviedol Peskov.Vo štvrtok aj bývalý ruský prezident a podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev vyhlásil, že táto návšteva európskych lídrov bude zbytočná.napísal Medvedev na Twitteri v angličtine.uviedol ruský exprezident a spomenul ukrajinskú vodku.dodal.Ukrajina nedávno dostala samohybné húfnice Caesar francúzskej výroby; trojica európskych lídrov pricestovala vo štvrtok ráno na Ukrajinu vlakom a rumunský líder Iohannis sa k nim pripojil v Irpini, predmestí Kyjeva zničenom ruskými vojakmi.Návšteva týchto popredných politikov sa uskutočnila v čase, keď sa Ukrajina snaží získať oficiálny štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ.