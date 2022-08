Kremeľ varuje pred následkami, ak EÚ sťaží Rusom cestovanie

Moskva 30. augusta (TASR) - Kremeľ v utorok varoval Európsku úniu, že ak sťaží Rusom cestovanie, bude to mať dôsledky. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že Moskva by takýto krok Únie nenechala bez odozvy a záujmy svojich občanov je odhodlaná brániť. Informuje o tom agentúra DPA odvolávajúca sa na správy ruských médií.



Peskov podotkol, že krajiny EÚ majú v otázke prípadného zákazu vydávania víz ruským turistom rozdielne názory. "Brusel a jednotlivé európske hlavné mestá demonštrujú krok po kroku absolútny nedostatok rozumu... Táto zmes iracionality hraničiacej so šialenstvom umožňuje, aby sa o takýchto rozhodnutiach (zákazu víz) diskutovalo," dodal podľa agentúry AFP.



Niektoré členské štáty, obzvlášť tie hraničiace s Ruskom, zákaz vstupu ruských turistov na územie EÚ plne podporujú, zatiaľ čo ďalšie vyjadrili obavy, že takýmto spôsobom by sa vycestovať do zahraničia znemožnilo napríklad aj ruským disidentom. S plošným zákazom v tomto smere nesúhlasia napríklad Nemecko a Francúzsko.



Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ majú o tejto otázke diskutovať na dvojdňovom neformálnom zasadnutí, ktoré sa začína v utorok v Prahe.



Brusel už dosiaľ uvalil na Rusko v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu množstvo bezprecedentných sankcií. Pozastavil napríklad udeľovanie víz pre oficiálne ruské delegácie či podnikateľov. Naďalej je však vstup do EÚ povolený ruským turistom, ktorí prichádzajú na krátkodobé návštevy.



Ukrajina síce vyzvala EÚ na zavedenie plošného zákazu vydávania víz ruským turistom, očakáva sa však, že bude prijaté len symbolické pozastavenie dohody, ktorá vydávanie takýchto víz uľahčuje, píše AFP.