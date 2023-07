Kremeľ varuje pred rizikami vývozu obilia bez účasti Ruska

Moskva 18. júla (TASR) - Kremeľ v utorok upozornil, že krajiny, ktoré sa budú snažiť pokračovať v realizácii obilnej dohody bez účasti Ruska, by mali vziať do úvahy riziká spojené s tým, že trasa vývozu ukrajinského obilia prechádza v blízkosti oblasti vojenských operácií.



V rozhovore s novinármi to podľa agentúry AFP uviedol hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov s tým, že novinárom odporučil obrátiť sa v tejto veci aj na velenie ruskej armády, "ktorá je priamo v blízkosti oblasti bojov".



Peskov na margo dohôd bez účasti Ruska upozornil, že existujúce "riziká by sa mali vziať do úvahy", pričom dodal, že je ťažké uviesť, "koľko a ktoré krajiny sú pripravené" ich prevziať.



Postoj európskych krajín, ktoré nesplnili podmienky "obilnej dohody", označil Peskov za bezohľadný, čím komentoval výrok ministra zahraničných vecí USA Anthonyho Blinkena, ktorý za bezohľadné označil rozhodnutie Ruska odstúpiť od "obilnej dohody".



Peskov súčasne v mene Ruska ocenil snahy generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa pri uzatváraní obilnej dohody a jeho úsilie "presvedčiť európske krajiny, aby dodržali záväzky, ktoré prijali".



Dmitrij Peskov súčasne vyjadril poľutovanie nad tým, že tieto Guterresove snahy neboli úspešné. Dodal, že slovo 'bezohľadné' preto charakterizuje skôr konanie európskych krajín, nie Ruska.



Hovorca Kremľa súčasne informoval, že ruský prezident Vladimir Putin zatiaľ neplánuje hovoriť na tému dohody o obilí so svojím tureckým partnerom Recepom Tayyipom Erdoganom.



Turecké médiá medzičasom informovali, že o čiernomorskej obilnej iniciatíve v utorok telefonicky rokovali ministri zahraničných vecí Turecka a Ruska - Hakan Fidan a Sergej Lavrov.



Ako je známe, Rusko v pondelok zaslalo Ankare, Kyjevu a OSN svoje námietky voči predĺženiu prelomovej dohody o obilí, ktorá umožňovala plavbu nákladných lodí z troch ukrajinských prístavov.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že platnosť dohody sa skončí večer 17. júla. Ruská strana deklarovala, že bude pripravená vrátiť sa k jej implementácii, keď sa splní ruská časť dohôd.