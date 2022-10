Kremeľ verí, že Erdogan oficiálne sprostredkuje rokovania s Ukrajinou

Moskva 12. októbra (TASR) - Moskva verí, že turecký prezident Receo Tayyip Erdogan na nadchádzajúcom stretnutí s prezidentom Vladimirom Putinom v Kazachstane "oficiálne" ponúkne sprostredkovanie rokovaní Ruska s Ukrajinou. V stredu to uviedol poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Turci ponúkajú svoje sprostredkovanie. Ak sa nejaké rozhovory uskutočnia, tak s najväčšou pravdepodobnosťou budú na ich území: v Istanbule alebo Ankare," povedal Ušakov. Dodal, že "Erdogan pravdepodobne niečo navrhne oficiálne" počas štvrtkových rozhovorov s Putinom v kazašskej metropole Astana.



Turecko, členský štát Severoatlantickej aliancie, má dobré vzťahy s Ruskom aj Ukrajinou. Ankara odsudzuje ruskú inváziu na Ukrajine, no nepridala sa k rozsiahlym ekonomickým sankciám Západu voči Rusku. Zároveň sa dlhodobo snaží pôsobiť ako sprostredkovateľ v snahách o urovnanie rusko-ukrajinského konfliktu.



"Turecko sa v zásade nepripája k nezákonným sankciám Západu. A táto pozícia Turecka dáva ďalší impulz pre rozšírenie obchodnej a hospodárskej spolupráce," povedal Ušakov.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajine sa v Turecku uskutočnili dve rokovania medzi Moskvou a Kyjevom vrátane marcového osobného stretnutia ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova a jeho ukrajinského kolegu Dmytra Kulebu, pripomína AFP.



Od začiatku apríla sú však mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou pozastavené. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navyše po ruskej anexii štyroch ukrajinských regiónov vyhlásil, že Kyjev nebude rokovať s Moskvou, kým bude pri moci Putin.



"Chcel by som mu povedať: nikdy nehovor nikdy," zareagoval Ušakov na Zelenského vyhlásenie.