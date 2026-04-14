Kremeľ víta ochotu Magyara viesť pragmatický dialóg s Ruskom
Autor TASR
Moskva 14. apríla (TASR) - Kremeľ víta ochotu pravdepodobného budúceho maďarského premiéra Pétera Magyara viesť pragmatický dialóg s Ruskom a svoj ďalší postoj bude odvíjať od konkrétnych krokov novej vlády v Budapešti. V utorok to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a TASS.
„Zatiaľ môžeme so spokojnosťou poznamenať, že je (Magyar) ochotný viesť pragmatický dialóg,“ povedal Peskov. Zdôraznil, že Rusko je pripravené na spoluprácu a ďalší vývoj bude závisieť od rozhodnutí budúcej maďarskej vlády.
Porážka doterajšieho premiéra Viktora Orbána a jedného z najbližších partnerov Moskvy v rámci Európskej únie v nedeľňajších parlamentných voľbách vyvolala medzi ruskými predstaviteľmi sklamanie, napísal Reuters. Kremeľ však rýchlo signalizoval pripravenosť nadviazať kontakt s novým vedením krajiny.
Rusko má s Maďarskom dlhodobé energetické väzby - dodáva mu ropu a plyn a podieľa sa aj na výstavbe jadrovej elektrárne Paks asi 100 km južne od Budapešti. Orbán bol pre Moskvu dôležitým spojencom aj preto, že opakovane kritizoval sankcie EÚ voči Rusku, odmieta členstvo Ukrajiny v Únii a zablokoval 90-miliardovú pôžičku EÚ pre Kyjev.
Magyar v poslednom období kombinuje proeurópsku a proatlantickú rétoriku s tým, že pripúšťa potrebu viesť rokovania s Ruskom. Naznačil, že Budapešť bude musieť pokračovať v nákupe ruských energetických surovín, hoci zároveň hovorí o diverzifikácii dodávok a prehodnotení existujúcich kontraktov.
