Kremeľ víta vyjadrenie Trumpa k zmluve New START
Autor TASR
Moskva 6. októbra (TASR) - Kremeľ v pondelok privítal vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa k ponuke Moskvy týkajúcej sa dobrovoľného dodržiavania zmluvy New START o obmedzení počtu strategických jadrový zbraní. Trump v nedeľu povedal, že to znie ako dobrý nápad. Kremeľ však podľa agentúry TASS prostredníctvom diplomatických kanálov zatiaľ nedostal žiadne konkrétne signály z americkej strany, informuje TASR.
„Vítame toto vyhlásenie a veríme, že nám dáva dôvod na optimizmus, že USA podporujú Putinovu iniciatívu,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Ruský prezident Vladimir Putin v septembri ponúkol, že Rusko bude dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START ešte rok po uplynutí jej platnosti, ak to isté urobia aj USA. Zmluva v prípade nepredĺženia alebo nenahradenia inou dohodou vyprší vo februári 2026.
Hovorkyňa Bieleho domu po vyjadrení Putina reagovala, že návrh „znie celkom dobre“, no rozhodnúť musí prezident Trump. Ten chce podľa vlastných viesť rozhovory o denuklearizácii s Ruskom a Čínou. Hovorca Kremľa neskôr povedal, že do rozhovorov by museli byť časom zahrnuté aj jadrové zbrane Británie a Francúzska.
Zmluva New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami. Podpísali ju v roku 2010 v Prahe vtedajší prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev a do platnosti vstúpila vo februári 2011. Obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môžu obe krajiny rozmiestniť, na 1550 kusov na každej strane, čo je o takmer 30 percent menej oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002.
