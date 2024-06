Kremeľ víta želanie Turecka pripojiť sa k štátom BRICS, hovorí Reuters

Moskva 4. júna (TASR) - Rusko víta želanie Turecka stať sa súčasťou organizácie BRICS (hospodárskeho zoskupenia pozostávajúceho z Brazílie, Ruska, Indie, Číny, Juhoafrickej republiky, Egypta, Etiópie, Iránu a Spojených arabských emirátov), informuje TASR podľa tlačovej agentúry Reuters.



Moskva v utorok ďalej vyhlásila, že táto téma bude na programe nasledujúceho summitu BRICS.



Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v pondelok začal návštevu Pekingu. Ide o návštevu najvyššieho tureckého predstaviteľa v Číne, ktorá je od roku 2012 členom BRICS. Fidan počas návštevy rokoval so svojím čínskym rezortným partnerom Wang Im a ďalšími predstaviteľmi.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Rusko víta želanie Turecka stať sa súčasťou skupiny krajín BRICS, a že avizovaná téma bude na programe nasledujúceho samitu tejto organizácie.



Peskov uviedol, že o skupinu BRICS je zvýšený záujem zo strany rôznych štátov, ale je nepravdepodobné, že by toto zoskupenie mohlo úplne uspokojiť všetky zainteresované krajiny.



Na otázku, či by sa Turecko chcelo pripojiť k BRICS, Fidan počas prednášky v Centre pre Čínu a globalizáciu odpovedal: "Samozrejme, že by sme chceli, prečo nie?" Bližšie sa však turecký predstaviteľ nevyjadril.



Turecká štátna tlačová agentúra Anadolu citovala Fidana, ktorý povedal, že Ankara chce spolupracovať s členmi BRICS, a že sa zúčastní na plánovanom stretnutí tejto skupiny, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň v Rusku.



Nebolo bezprostredne jasné, či Ankara podnikne kroky vstúpiť do skupiny BRICS, keďže Turecko predtým neuviedlo svoje oficiálne požiadavky na vstup do tejto organizácie.



Turecko, člen NATO, sa v uplynulých rokoch dostalo pod paľbu kritiky svojich západných spojencov pre väzby s Ruskom, pričom niektorí pozorovatelia tvrdia, že jeho "os" sa od západnej vojenskej aliancie postupne odkláňa.



Ankara to odmieta s tým, že je verná Aliancii, a trvá na svojom cieli, ktorým je plné členstvo v Európskej únii.