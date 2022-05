Kremeľ vníma kroky Fínska smerom k NATO ako hrozbu pre Rusko

Moskva 12. mája (TASR) - Rozširovanie NATO neprispieva k bezpečnosti v Eurázii a vstup Fínska do Aliancie je pre Rusko určite hrozbou. Pred novinármi to vo štvrtok vyhlásil tlačový tajomník prezidenta Ruskej federácie Dmitrij Peskov.



Ako informovala agentúra Reuters, Peskov súčasne vyhlásil: "Všetky strany sa chcú vyhnúť priamemu stretu medzi Ruskom a NATO, čo už viackrát zaznelo v Moskve, Washingtone aj Bruseli".



Peskov informoval, že Rusko bude analyzovať situáciu súvisiacu so vstupom Fínska do NATO a vypracuje potrebné opatrenia na zaistenie svojej bezpečnosti.



Dodal, že kroky Fínska sú pre Rusko dôvodom na symetrickú reakciu. Spresnil, že ruská reakcia bude závisieť od miery priblíženia sa vojenskej infraštruktúry aliancie NATO k ruským hraniciam.



Svojimi vyhláseniami Peskov reagoval na spoločné vyhlásenie fínskeho prezidenta Sauliho Niinistöa a premiérky Sanny Marinovej, v ktorom vo štvrtok oficiálne oznámili, že podporujú vstup svojej krajiny do NATO.