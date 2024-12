Kremeľ: Vojna na Ukrajine sa neskončí, kým nedosiahneme ciele Putina

Moskva 10. decembra (TASR) - Kremeľ v utorok vyhlásil, že vojna na Ukrajine bude pokračovať, dokým sa nenaplnia ciele stanovené ruským prezidentom Vladimirom Putinom, a to prostredníctvom rokovaní či vojenskými operáciami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Putin požaduje, aby Ukrajina upustila od svojej ambície pripojiť sa k NATO a tiež aby sa stiahla zo štyroch oblastí, ktoré Moskva už zabrala. Kyjev tieto podmienky odmietol a uviedol, že ich prijatie by sa rovnalo kapitulácii.



"Špeciálna vojenská operácia sa skončí, keď dosiahneme všetky ciele, ktoré stanovil prezident a vrchný veliteľ," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom. "Tieto ciele sa dajú dosiahnuť prostredníctvom špeciálnej vojenskej operácie alebo príslušných rokovaní," skonštatoval. Podľa jeho vyjadrení sa však v súčasnosti nevedú žiadne rokovania medzi Moskvou a Kyjevom, keďže "ukrajinská strana ich odmieta".



Rusko je ale podľa slov šéfa spravodajskej služby SVR Sergeja Naryškina blízko k dosiahnutiu vojenských cieľov na Ukrajine a situácia na fronte Kyjevu nepraje, uviedli ruské tlačové agentúry.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok vyslovil za diplomatické urovnanie vojny, no zároveň predniesol aj myšlienku nasadenia zahraničných vojsk na Ukrajine, kým sa krajina stane členom NATO.