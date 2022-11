Kremeľ vyhlásil, že nevydá dekrét o ukončení mobilizácie záložníkov

Moskva 1. novembra (TASR) - Kremeľ v utorok vyhlásil, že Rusko nepotrebuje prezidentský dekrét, ktorý by oficiálne ukončil čiastočnú mobilizáciu záložníkov do vojenskej ofenzívy na Ukrajine a žiaden dekrét preto vydaný nebude. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Dekrét nie je potrebný," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok novinárom. "Právne oddelenie administratívy prezidenta (Vladimira Putina) dospelo k záveru... čiastočná mobilizácia bola ukončená. Ministerstvo obrany zaslalo vojenským odvodovým úradom telegramy o tom, aby ukončili odosielanie povolávacích rozkazov," uviedol Peskov.



Reuters konštatuje, že odmietnutie Kremľa vydať dekrét o skončení mobilizácie môže zvýšiť obavy Rusov o tom, že by mohlo dôjsť k obnove vydávania povolávacích rozkazov. Putin v pondelok povedal, že o tom, či je nutné vydať príslušný dekrét, sa poradí s právnymi expertmi.



Časť výnosu, ktorá udáva koľko záložníkov má byť povolaných, nebola nikdy zverejnená a podlieha utajeniu. Peskov však poprel, že by Moskva chcela povolať viac než ohlásených 300.000 záložníkov. Na otázku, či je pôvodný dekrét naďalej v platnosti, Peskov odvetil "Nie".



Putin vyhlásil "čiastočnú mobilizáciu" 21. septembra po sérii vojenských neúspechov, pri ktorých ruské sily vytlačili z východu ukrajinskej Charkovskej oblasti a dostali sa pod rastúci tlak v Chersonskej oblasti na juhu. Rozhodnutie Kremľa vyvolalo hromadný odliv brancov z Ruska.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu minulý piatok oznámil, že tzv. čiastočná mobilizácia v Rusku bola zavŕšená. Na základe septembrového výnosu v rámci nej do armády povolali za približne mesiac 300.000 záložníkov. V zóne tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ako Rusko označuje svoju inváziu na Ukrajinu, sa nachádza podľa jeho slov 82.000 mobilizovaných odvedencov s priemerným vekom 35 rokov, pričom ďalších 218.000 aktuálne absolvuje výcvik.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii na Šojguove slová vyjadril pochybnosti o tom, či sa čiastočná mobilizácia v Rusku skutočne skončila.