Kremeľ: Chybné vyjadrenie Trussovej dokazuje, že nerozumie konfliktu

Moskva 11. februára (TASR) - Kremeľ v piatok citoval geografickú chybu, ktorej sa dopustila vo štvrtok britská ministerka zahraničných vecí Lizz Trussová, ako príklad toho, ako zle informovaní sú západní lídri o predmete sporu medzi Východom a Západom, ktorý sa týka Ukrajiny, píše agentúra Reuters.



"Je to skutočnosť, pri ktorej musíme brániť samých seba... V tomto prípade iba dúfame, že naši diplomati... budú naďalej proaktívne brániť naše záujmy a trpezlivo objasňovať geografické, geopolitické a iné reálie svojim spolubesedníkom," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovala agentúra TASS.



Podľa nemenovaných zdrojov ruského denníka Kommersant Trussová počas štvrtkového rokovania so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, ktoré sa konali v Moskve za zatvorenými dverami, uviedla, že Británia nemôže nikdy uznať ruskú zvrchovanosť nad Rostovskou a Voronežskou oblasťou. Následne ju musela opraviť britská veľvyslankyňa v Rusku Deboraha Bronnertová, ktorá jej pripomenula, že obe oblasti sú súčasťou ruského územia.



Trussová neskôr v rozhovore pre iný ruský denník uviedla, že sa domnievala, že Lavrov hovorí o ukrajinských oblastiach.



Podľa agentúry TASS však Peskovov piatkový komentár nesúvisel iba s chybou Trussovej, ale tiež so štvrtkovým vyjadrením americkej veľvyslankyne pri OSN Lindy Thomasovej-Greenfieldovej, ktorá uviedla, že súčasťou minských dohôd je aj odchod ruských vojakov z polostrova Krym. Ten Rusko anektovalo v roku 2014. Podľa agentúry RIA Novosti však prítomnosť ruských vojakov na Kryme nebola nikdy predmetom žiadnej dohody.