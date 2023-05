Kremeľ vyjadril ľútosť nad úmrtím novinára AFP na východe Ukrajiny

Moskva 10. mája (TASR) - Kremeľ v stredu vyhlásil, že úmrtie novinára agentúry AFP Armana Soldina na východe Ukrajiny ho veľmi zarmútilo, no okolnosti incidentu, ktorý sa odohral v blízkosti mesta Bachmut, zatiaľ zostávajú nejasné. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Musíme najprv zistiť okolnosti smrti tohto novinára," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že Rusko môže nateraz "vyjadriť len svoj zármutok" a prípadné ďalšie otázky médií odkázal na ruské ministerstvo obrany.



Videokoordinátor agentúry AFP Arman Soldin prišiel o život v utorok pri raketovom útoku neďaleko mesta Časiv Jar na východe Ukrajiny. K útoku došlo okolo 16.30 h miestneho času (15.30 SELČ) blízko Bachmutu, ktorý je už niekoľko mesiacov dejiskom ťažkých bojov.



Novinári AFP sa dostali pod paľbu rakiet typu Grad v čase, keď boli so skupinou ukrajinských vojakov. Soldin (32) zomrel, keď raketa padla blízko miesta, kde sa nachádzal. Zvyšok tímu neutrpel zranenia.



Soldin, ktorý sa narodil v Sarajeve, bol francúzskym občanom. V roku 2015 začal pracovať pre AFP ako stážista. Bol súčasťou prvého tímu AFP, ktorý vyslali na Ukrajinu po začiatku ruskej invázie 24. februára 2022. Soldin žil na Ukrajine od septembra a pravidelne cestoval do oblastí frontových línií na východe a juhu Ukrajiny.



"Celá agentúra je zničená stratou Armana," povedal výkonný riaditeľ AFP Fabrice Fries. Dodal, že jeho smrť je hroznou pripomienkou rizík a nebezpečenstiev, ktorým každý deň čelia novinári informujúci o vojne na Ukrajine. Pamiatku zosnulého novinára si pripomenuli aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, Biely dom i ukrajinské ministerstvo obrany.