Kremeľ: Vyjednávač Dmitrijev by ešte tento týždeň mohol navštíviť USA

Moskva 2. apríla (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu vyhlásil, že ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev by ešte tento týždeň mohol navštíviť Spojené štáty. Americké médiá predtým informovali, že by sa v USA mal stretnúť s vyslancom prezidenta Donalda Trumpa Steveom Witkoffom. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



„Áno, potvrdzujem. Táto návšteva je možná. Pokračujeme v rozhovoroch s Američanmi. Konkrétnejšie (podrobnosti) nebudem uvádzať,“ povedal Peskov novinárom.



Ruský prezident Vladimir Putin vymenoval Dmitrijeva za vyslanca Kremľa pre ekonomiku vo februári. Následne sa zúčastnil na rusko-amerických rokovaniach v Saudskej Arábii. Jeho cesta do USA bude prvou návštevou vysokého ruského predstaviteľa v Spojených štátoch od februára 2022, keď Moskva začala inváziu na Ukrajinu.



Na Dmitrijeva sú uvalené sankcie zo strany USA. Televízia CNN s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že Spojené štáty sankcie dočasne zrušili, aby cesta mohla prebehnúť.



Jeho návšteva v Spojených štátoch sa uskutoční v čase, keď sa Rusko aj Ukrajina navzájom obviňujú z porušovania dohody o neútočení na energetické zariadenia, ktoré v marci v Saudskej Arábii sprostredkovali predstavitelia Washingtonu.