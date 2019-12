Kremeľ vylúčil diskusiu o Kryme so Zelenským

Moskva 2. decembra (TASR) - Kremeľ v pondelok opäť vylúčil akúkoľvek diskusiu o problematike Krymského polostrova. Vyhlásil to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, keď komentoval vyhlásenie Kyjeva o začiatku budovania stratégie, ktorej výsledkom má byť návrat Krymského polostrova pod správu Ukrajiny.



Peskov podľa agentúry TASS súčasne vyhlásil, že diskusia na túto tému v rámci summitu v normandskom formáte by neviedla k neúspechu týchto rokovaní. Spomínaný summit sa bude konať 9. decembra v Paríži. Podľa medializovaných správ si Zelenskyj želá, aby sa tam diskutovalo aj o Krymskom polostrove.



Agentúra Interfax pripomenula, že Zelenskyj v najnovšom rozhovore pre vybrané západné médiá uviedol, že ukrajinskému vedeniu by s riešením situácie súvisiacej s anektovaním Krymu mohli pomôcť Spojené štáty. Podľa názoru Zelenského by bolo vhodné zorganizovať k tejto téme trojstranné rokovania.



Interfax už 22. novembra informoval, že Zelenského tím sa aktívne snaží vybudovať stratégiu na návrat Krymu pod správu Ukrajiny. Samotný Zelenskyj začiatkom novembra vyjadril presvedčenie, že Ukrajine bude prinavrátený nielen Krymský polostrov, ale i Donbas, kde vznikli samozvané proruské republiky - Donecká a Luhanská.



Krym sa stal súčasťou Ruskej federácie na jar roku 2014 po referende, v ktorom sa väčšina obyvateľov polostrova vyslovila za opätovné pripojenie k Ruskej federácii. Ukrajina, USA a EÚ, ktoré toto referendum neuznali, následne obvinili Moskvu zo zabratia cudzieho územia.