Kremeľ vylúčil možnosť uzatvorenia prímeria na Ukrajine

Moskva 31. marca (TASR) - Rusko vylúčilo možnosť uzatvorenia prímeria na Ukrajine, hoci na takýto krok a obnovenie mierových rokovaní bez kladenia akýchkoľvek podmienok vyzvalo aj Bielorusko, ktoré je spojencom Moskvy. V piatok to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"V kontexte Ukrajiny sa nič nemení. Špeciálna vojenská operácia pokračuje, keďže je jediným spôsobom na dosiahnutie súčasných ruských cieľov," vyhlásil Peskov.



Bieloruský líder Alexandr Lukašenko v piatkovom televíznom prejave vyzval na "prímerie na Ukrajine" a rokovania medzi Kyjevom a Moskvou "bez kladenia podmienok".



Lukašenko zároveň vyhlásil, že jeho krajina je pripravená na umiestnenie ruských strategických jadrových zbraní na svojom území.



Plány na rozmiestnenie ruských taktických jadrových zbraní na území Bieloruska oznámil počas uplynulého víkendu ruský prezident Vladimir Putin. Piatkové Lukašenkovo vyhlásenie však predstavuje ešte väčšiu hrozbu, keďže by podľa neho mohli byť v Bielorusku umiestnené rakety dlhého dolety.



Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí tiež vyhlásilo, že k rozhodnutiu umožniť rozmiestnenie ruských jadrových zbraní na svojom území ho donútili agresívne kroky krajín Severoatlantickej aliancie ohrozujúce bezpečnosť Bieloruska.



Bielorusko totiž považuje kroky Západu za "priame a hrubé zasahovanie do vnútorných záležitostí nezávislého štátu s cieľom zmeniť geopolitický kurz a vnútropolitický systém" krajiny.



Lukašenkov režim nepriamo podporuje masívnu ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine od jej začiatku vo februári 2022.