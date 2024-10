Kremeľ: Výroky Harrisovej o Putinovi odhaľujú pohľad USA na svet

Moskva 12. októbra (TASR) - Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v sobotu kritizoval demokratickú kandidátku Kamalu Harrisovú za jej nedávny výrok o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorého v nedávnom rozhlasovom rozhovore označila za vražedného diktátora.



Harrisová toto prirovnanie použila v komentári k tej časti najnovšej knihy amerického novinára Boba Woodwarda, v ktorej spomína aj udalosť, ako terajší republikánsky prezidentský kandidát a vtedajší prezident USA Donald Trump na vrchole pandémie poslal Putinovi do Ruska testy na COVID-19.



Trump i jeho volebný štáb medzičasom rozhodne popreli tvrdenie Woodwarda, podľa ktorého Trump Putinovi poslal covidové testy pre jeho osobnú potrebu a že vodca Kremľa Trumpa požiadal, aby to nikomu nepovedal.



Harrisová túto pasáž knihy komentovala 8. októbra na žiadosť novinára rozhlasovej stanice SiriusXM. S pobúrením vtedy upozornila, že kým sa "ľudia v Amerike snažili dostať k testom.... tento chlap ich posiela do Ruska vražednému diktátorovi pre jeho osobné použitie".



V rozhovore pre CBS News Harrisová rovnakými slovami ako Putina charakterizovala aj lídrov Číny a Severnej Kórey.



Peskov v sobotu tieto Harrisovej výroky komentoval konštatovaním, že "urážky sa stali podstatou amerického modelu medzinárodných vzťahov".



"Zdá sa, že najvyšší politický establishment v Spojených štátoch absorboval túto politickú kultúru. Toto je v skutočnosti pravdepodobne podstata samotného modelu medzinárodných vzťahov, ktorý sa snažia vnútiť celému svetu, a toho istého modelu, ktorý sa svetovej väčšine začína čoraz menej páčiť," vyhlásil Dmitrij Peskov v rozhovore pre prokremeľského novinára Pavla Zarubina zverejnenom aj na sieti Telegram.



Reuters vo svojej správe pripomína, že vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi klesli na úroveň nevídanú od čias kubánskej raketovej krízy v roku 1962, pričom jedna krajina druhej opakovane odkazuje, aby prestala komentovať jej vnútornú politiku.



Spojené štáty na to Rusko vyzvali vo februári a potom znova v septembri, keď Putin naznačil, že ako prezidenta USA uprednostňuje Harrisovú pred Trumpom - údajne kvôli jej nákazlivému smiechu.



Tento výrok následne podnietil ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova ku komentáru, že Putin vo svojich verejných vyhláseniach "často žartuje".



Komentár hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova je najnovším príspevkom do slovných výmen, ktoré sa najviac týkajú prezidentských volieb v USA a viac ako dva a pol roka trvajúcej vojny rozpútanej Ruskom na Ukrajine, doplnil Reuters.