Kremeľ využil kauzu TV Dožď na kritiku slobody slova na Západe

Londýn/Moskva 6. decembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok označil kauzu s ruskou televíziou Dožď, ktorej lotyšské úrady odobrali vysielaciu licenciu, za "príklad ilúzií o slobode slova na Západe". Informovala o tom britská stanica BBC.



Odobratie vysielacej licencie oznámila v utorok Lotyšská rada pre elektronické masmédiá (NEPLP).



Podľa jej šéfa Ivarsa Abolinša by Dožď mal prestať vysielať 8. decembra. V statuse na Twitteri Abolinš dodal, že NEPLP sa takto rozhodla z dôvodu "ohrozenia národnej bezpečnosti a verejného poriadku" Lotyšska.



Peskov na margo tejto situácie pred novinármi v Moskve vyhlásil: "Stále sa niekomu zdá, že niekde inde je lepšie ako doma,...že inde sloboda je, ale doma je nesloboda. Tak toto je jeden z najjasnejších príkladov, ktorý dokazuje, že takéto ilúzie sú omylom."



Paralelu medzi konaním lotyšských úradov a obviňovaním z nátlaku na médiá, ktoré boli vznášané na adresu Ruska, našla aj oficiálna zástupkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



"Nič nové ani netreba vymýšľať, stačí do ich nedávnych vyhlásení namiesto slova Rusko vložiť slovo Lotyšsko," napísala Zacharovová, pričom svoj status doplnila o citácie z vyhlásení amerických a európskych predstaviteľov.



Podľa generálnej riaditeľky exilovej TV Dožď Nataľje Sindejevovej v dôsledku rozhodnutia lotyšských úradov príde TV kanál o peniaze z vysielania v káblových sieťach – ide asi o 20 percent jeho príjmov.



Britská stanica BBC informovala, že Sindejevová sa pre ruský spravodajský web Meduza vyjadrila, že na tento krok lotyšských úradov nebola pripravená. "Bola som si istá, že to (lotyšské úrady) neurobia," vysvetlila.



Vo svojom statuse na sociálnej sieti Twitter vedenie TV Dožď už pred tým informovalo, že stanica prestane vysielať v káblovej televízii, ale zostane pôsobiť na platforme YouTube.



V komentári pre spravodajský web RBK Sindejevová uviedla, že kanál TV Dožď sa pokúsi získať licenciu v inej krajine.



Televízia Dožď ukončila svoje aktivity a vysielanie v Rusku krátko po tom, ako Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Podobne dopadli všetky významnejšie nezávislé médiá v Rusku: buď svoju činnosť sami pozastavili, alebo im to nariadili tamojšie úrady. Medzičasom bola TV Dožď v Rusku zaradená na zoznam tzv. zahraničných agentov.