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Kremeľ vyzval Arménsko, aby si vybralo medzi EÚ a EAEÚ
Rusko v minulosti varovalo bývalú sovietsku republiku pred snahou vstúpiť do EÚ a zároveň zostať členom EAEÚ.
Autor TASR
Moskva 27. novembra (TASR) - Kremeľ v piatok vyzval Arménsko, aby si vybralo medzi ambíciami vstúpiť do Európskej únie a členstvom v Ruskom vedenej Eurázijskej ekonomickej únii (EAEÚ). Výzva prišla pred budúcotýždňovým rokovaním arménskeho premiéra Nikola Pašinjana s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP.
Rusko v minulosti varovalo bývalú sovietsku republiku pred snahou vstúpiť do EÚ a zároveň zostať členom EAEÚ. Pašinjan však vo štvrtok, pred stretnutím s Putinom plánovaným na 3. decembra, odmietol upustiť od prozápadného smerovania krajiny.
„Orientácia Arménska na Európsku úniu a zároveň jeho snaha pokračovať v integračnom procese v rámci EAEÚ nie sú navzájom v súlade,“ citovala ruská štátna agentúra RIA Novosti hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova. Povedal, že táto otázka bude „hlavným bodom programu“ rokovania Putina s Pašinjanom.
Arménsky premiér začiatkom novembra oznámil, že Jerevan plánuje do roku 2028 formálne požiadať o členstvo v EÚ. Moskvou vedená EAEÚ má v decembri diskutovať o možnom pozastavení členstva Arménska.
Rusko, ktoré má v Arménsku vojenskú základňu, si v tejto malej kaukazskej krajine stále udržiava značný vplyv. Peskov uviedol, že na stretnutí Putina s Pašinjanom sa bude hovoriť aj o základni. Podľa neho je dôležitým prvkom pri zaisťovaní bezpečnosti a stability v regióne. Moskva chce zároveň počuť stanovisko arménskej strany.
Pašinjan vo štvrtok zopakoval, že Arménsko plánuje postupne ukončiť svoju desaťročia trvajúcu závislosť od ruských pohraničných jednotiek, ktoré strážia hranice s Tureckom a Iránom. Vzťahy krajiny s Ruskom sa výrazne zhoršili po tom, ako Jerevan obvinil Moskvu, že ho nedokázala ochrániť pred dlhoročným protivníkom Azerbajdžanom.
Rusko v minulosti varovalo bývalú sovietsku republiku pred snahou vstúpiť do EÚ a zároveň zostať členom EAEÚ. Pašinjan však vo štvrtok, pred stretnutím s Putinom plánovaným na 3. decembra, odmietol upustiť od prozápadného smerovania krajiny.
„Orientácia Arménska na Európsku úniu a zároveň jeho snaha pokračovať v integračnom procese v rámci EAEÚ nie sú navzájom v súlade,“ citovala ruská štátna agentúra RIA Novosti hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova. Povedal, že táto otázka bude „hlavným bodom programu“ rokovania Putina s Pašinjanom.
Arménsky premiér začiatkom novembra oznámil, že Jerevan plánuje do roku 2028 formálne požiadať o členstvo v EÚ. Moskvou vedená EAEÚ má v decembri diskutovať o možnom pozastavení členstva Arménska.
Rusko, ktoré má v Arménsku vojenskú základňu, si v tejto malej kaukazskej krajine stále udržiava značný vplyv. Peskov uviedol, že na stretnutí Putina s Pašinjanom sa bude hovoriť aj o základni. Podľa neho je dôležitým prvkom pri zaisťovaní bezpečnosti a stability v regióne. Moskva chce zároveň počuť stanovisko arménskej strany.
Pašinjan vo štvrtok zopakoval, že Arménsko plánuje postupne ukončiť svoju desaťročia trvajúcu závislosť od ruských pohraničných jednotiek, ktoré strážia hranice s Tureckom a Iránom. Vzťahy krajiny s Ruskom sa výrazne zhoršili po tom, ako Jerevan obvinil Moskvu, že ho nedokázala ochrániť pred dlhoročným protivníkom Azerbajdžanom.