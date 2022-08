Kremeľ vyzýva na dodržiavanie práv Srbov

Madrid 1. augusta (TASR) - Moskva plne podporuje postoj Belehradu v situácii okolo Srbska a Kosova a považuje ho za konštruktívny, uviedol v pondelok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.



Ako informovala španielska agentúra EFE, Peskov ubezpečil, že Rusko stojí na strane Srbov. Dodal, že Rusko považuje zámer kosovských orgánov zakázať na svojom území srbské dokumenty za "absolútne neopodstatnený". Tieto požiadavky označila Moskva za neprimerané.



Peskov privítal, že nateraz sa podarilo zabrániť zhoršeniu situácie. Upozornil pritom, že ide len o mesiac trvajúci odklad, preto je "dôležité, aby všetky strany boli rozumné".



Kremeľ prostredníctvom Peskova apeloval na krajiny, ktoré uznali Kosovo a vystupujú ako garanti, aby využili všetok svoj vplyv a varovali kosovské orgány pred neuváženými krokmi vedúcimi k ďalšej eskalácii napätia.



"Žiadame, aby boli rešpektované všetky práva Srbov," povedal na tlačovej konferencii Peskov a zdôraznil, že Moskva "bezpochyby absolútne podporuje Srbsko".



Najnovšie napätie vo vzťahoch Belehradu a Prištiny vyvolalo opatrenie, podľa ktorého osoby vstupujúce na územie Kosova so srbskými dokladmi totožnosti ich mali od 1. augusta počas pobytu na kosovskom území nahradiť dočasným dokladom.



Situácia v Kosove sa vyostrila v nedeľu, keď v srbských komunitách v regióne začali blokovať cesty a stavať barikády na protest proti rozhodnutiu kosovských úradov.



Etnickí Srbi, ktorí majú evidenčné čísla vozidiel vydané Srbskom, ich mali do dvoch mesiacov vymeniť za kosovské. Recipročné nariadenie uplatňovalo počas uplynulých 11 rokov aj Srbsko pre kosovské vozidlá, ktoré prechádzali cez srbské územie.



Kosovská vláda však uviedla, že po rozhovore so svojimi európskymi a americkými partnermi sa rozhodla odložiť uplatňovanie tohto nariadenia do 1. septembra.



Agentúra EFE pripomenula, že Kosovo a Srbsko vedú od roku 2011 zložité a neúspešné rokovania o normalizácii svojich vzťahov. Bývalá srbská provincia Kosovo vyhlásila v roku 2008 nezávislosť, ktorú Belehrad neuznáva a ktorú podporili Spojené štáty a väčšina partnerov z EÚ. Rusko, Čína, India, Brazília a Španielsko nezávislosť Kosova neuznávajú, dodala EFE monitorovaná agentúrou TASR.