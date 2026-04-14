Utorok 14. apríl 2026Meniny má Justína
Kremeľ vyzýva USA na spoluprácu aj bez doriešenia vojny na Ukrajine

Na snímke Dmitry Peskov. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Moskva 14. apríla (TASR) - Spojené štáty podľa Kremľa aj naďalej trvajú na tom, že prehlbovanie spolupráce s Ruskom je možné iba v prípade urovnania situácie na Ukrajine, zatiaľ čo Moskva navrhuje nečakať a hneď začať realizovať rôzne spoločné projekty. V utorok to na brífingu v Moskve povedal hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Upozornila na to agentúra TASS, píše TASR.

Práca v skupine zameranej na spoluprácu medzi Ruskom a USA podľa Peskova pokračuje a prerokúvajú sa rôzne otázky. Americká strana však spája budúcnosť obchodnej a hospodárskej spolupráce s ukončením vojny Ruska proti Ukrajine.

„Sme presvedčení, že nie je absolútne žiadny dôvod čakať na vyriešenie situácie na Ukrajine,“ vyhlásil Peskov. V záujme oboch krajín je podľa neho, „aby realizovali vzájomne prospešné projekty, ktorých by mohlo byť na programe veľa“.

Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 predstavitelia Moskvy uviedli, že vzťahy s Washingtonom sú horšie ako kedykoľvek predtým. Situácia sa podľa Reuters začala zlepšovať, keď sa americký prezident Donald Trump v januári minulého roka vrátil do Bieleho domu.
