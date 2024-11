Kremeľ: Washington určite pochopil odpálenie rakety Orešnik

Moskva 22. novembra (TASR) - Podľa Kremľa "niet pochýb" o tom, že Washington pochopil štvrtkové varovanie zo strany ruského prezidenta Vladimira Putina, ktoré vyslovil po tom, čo Rusko zasiahlo Ukrajinu novou hypersonickou raketou stredného doletu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok večer v mimoriadnom vystúpení v štátnej televízii oznámil, že Rusko zasiahlo Ukrajinu novou raketou stredného doletu Orešnik (Lieska), ktorá niesla nejadrovú hlavicu.



Tento "test v bojových podmienkach" označil za reakciu na "agresívne kroky krajín NATO voči Rusku". Ukrajina začala tento týždeň útočiť na ruské územie americkými raketami dlhšieho doletu. O povolení Spojených štátov na takéto útoky informoval minulú nedeľu americký denník The New York Times.



"Nepochybujeme o tom, že súčasná administratíva vo Washingtone mala možnosť oboznámiť sa s týmto vyhlásením a pochopiť ho," uviedol hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. "Hlavným odkazom je, že neuvážené rozhodnutia a činy západných krajín, ktoré vyrábajú rakety, dodávajú ich Ukrajine a následne sa podieľajú na úderoch na ruské územie, nemôžu zostať bez reakcie z ruskej strany," vyhlásil Peskov.



Podľa hovorcu Kremľa je ruský prezident aj naďalej otvorený dialógu, avšak odchádzajúca americká administratíva "si radšej volí cestu eskalácie."



Peskov taktiež pripomenul, že Rusko informovalo americkú stranu o útoku novou raketou pol hodiny vopred, a to napriek tomu, že ho k tomu nič nezaväzuje.