Kremeľ: Witkoff a Kushner sa stretnú s Putinom v Moskve neskoro večer

Na snímke Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Peskov poukázal na to, že ruská strane nekomentuje štádium, v ktorom sa rozhovory nachádzajú.

Autor TASR
Moskva 22. januára (TASR) - Stretnutie osobitného vyslanca amerického prezidenta Steva Witkoffa a Trumpovho zaťa Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa uskutoční vo štvrtok neskoro večer moskovského času, informuje TASR na základe správy agentúry TASS.

„Pokračuje dialóg, ktorý sa dotýka témy ukrajinského urovnania a ďalších tém s tým súvisiacich,“ spresnil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na brífingu v Moskve.

Peskov poukázal na to, že ruská strane nekomentuje štádium, v ktorom sa rozhovory nachádzajú. Hovorca súčasne zdôraznil, že ruský prezident vysoko oceňuje mierové úsilie svojho amerického partnera.

Steve Witkoff pred odletom z konferencie Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose uviedol, že na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine sa dosiahol veľký pokrok a medzi Moskvou a Kyjevom sa diskutuje už iba o jednom probléme.

Witkoff a Kushner sa stretli naposledy s Putinom v Moskve začiatkom decembra. Americká delegácia odvtedy niekoľkokrát rokovala s ukrajinskými i európskymi predstaviteľmi.
