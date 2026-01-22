< sekcia Zahraničie
Kremeľ: Witkoff a Kushner sa stretnú s Putinom v Moskve neskoro večer
Peskov poukázal na to, že ruská strane nekomentuje štádium, v ktorom sa rozhovory nachádzajú.
Autor TASR
Moskva 22. januára (TASR) - Stretnutie osobitného vyslanca amerického prezidenta Steva Witkoffa a Trumpovho zaťa Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa uskutoční vo štvrtok neskoro večer moskovského času, informuje TASR na základe správy agentúry TASS.
„Pokračuje dialóg, ktorý sa dotýka témy ukrajinského urovnania a ďalších tém s tým súvisiacich,“ spresnil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na brífingu v Moskve.
Peskov poukázal na to, že ruská strane nekomentuje štádium, v ktorom sa rozhovory nachádzajú. Hovorca súčasne zdôraznil, že ruský prezident vysoko oceňuje mierové úsilie svojho amerického partnera.
Steve Witkoff pred odletom z konferencie Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose uviedol, že na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine sa dosiahol veľký pokrok a medzi Moskvou a Kyjevom sa diskutuje už iba o jednom probléme.
Witkoff a Kushner sa stretli naposledy s Putinom v Moskve začiatkom decembra. Americká delegácia odvtedy niekoľkokrát rokovala s ukrajinskými i európskymi predstaviteľmi.
