< sekcia Zahraničie
Kremeľ: Zadržanie tankera plaviaceho sa z Ruska hraničí s pirátstvom
Plavidlo, ktoré sa podľa francúzskych úradov plavilo pod falošnou vlajkou, podlieha medzinárodným sankciám uvaleným na ruskú tzv. tieňovú flotilu.
Autor TASR
Moskva 1. júna (TASR) - Zadržanie tankera z Ruska francúzskymi úradmi je nezákonné a hraničí s medzinárodným pirátstvom, vyhlásil v pondelok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Moskva zároveň „absolútne nesúhlasí“ s tvrdením, že k zadržaniu plavidla došlo v plnom súlade s medzinárodným právom, ako to v pondelok ráno vo svojom príspevku na sieti X napísal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Peskov uviedol, že Rusko prijíma viaceré opatrenia na zaistenie bezpečnosti svojho nákladu a bude v nich pokračovať, berúc do úvahy „túto negatívnu skúsenosť“.
Ruská tlačová agentúra TASS, citovaná denníkom Le Monde, medzičasom doplnila, že kapitán tankera Tagor je ruský štátny príslušník. TASS sa pritom odvolala na ruské veľvyslanectvo v Paríži, ktoré uviedlo, že nebolo Francúzskom informované o „opatreniach prijatých voči tankeru Tagor“.
Plavidlo, ktoré sa podľa francúzskych úradov plavilo pod falošnou vlajkou, podlieha medzinárodným sankciám uvaleným na ruskú tzv. tieňovú flotilu. Podľa medializovaných správ tanker vyplával z ruského prístavu Murmansk. K jeho zadržaniu došlo v nedeľu v oblasti ležiacej viac ako 400 námorných míľ (740 kilometrov) západne od cípu Bretónska na severozápade Francúzska. V súčasnosti je eskortované francúzskymi námornými plavidlami na kotvisko, kde sa podrobí ďalším kontrolám.
Peskov uviedol, že Rusko prijíma viaceré opatrenia na zaistenie bezpečnosti svojho nákladu a bude v nich pokračovať, berúc do úvahy „túto negatívnu skúsenosť“.
Ruská tlačová agentúra TASS, citovaná denníkom Le Monde, medzičasom doplnila, že kapitán tankera Tagor je ruský štátny príslušník. TASS sa pritom odvolala na ruské veľvyslanectvo v Paríži, ktoré uviedlo, že nebolo Francúzskom informované o „opatreniach prijatých voči tankeru Tagor“.
Plavidlo, ktoré sa podľa francúzskych úradov plavilo pod falošnou vlajkou, podlieha medzinárodným sankciám uvaleným na ruskú tzv. tieňovú flotilu. Podľa medializovaných správ tanker vyplával z ruského prístavu Murmansk. K jeho zadržaniu došlo v nedeľu v oblasti ležiacej viac ako 400 námorných míľ (740 kilometrov) západne od cípu Bretónska na severozápade Francúzska. V súčasnosti je eskortované francúzskymi námornými plavidlami na kotvisko, kde sa podrobí ďalším kontrolám.