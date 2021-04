Kremeľ zatiaľ nedostal Zelenského žiadosť o rozhovor s Putinom

Moskva/Kyjev 13. apríla (TASR) - Kremeľ v posledných dňoch nedostal od úradu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského žiadosť o telefonický rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V utorok to podľa agentúry TASS uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Pripustil však, že "možno sa k nám iba zatiaľ nedostala diplomatickou cestou".



Agentúra Reuters v pondelok s odvolaním sa na Zelenského hovorkyňu Juliju Mendeľovú uviedla, že ukrajinská strana zaslala žiadosť o rozhovor medzi oboma prezidentmi. S Putinom chce Zelenskyj diskutovať o stupňujúcom sa napätí na východe Ukrajiny.



"Zatiaľ však nedostal žiadnu odpoveď," uviedla Mendeľová s tým, že "veľmi dúfame, že to neznamená odmietnutie dialógu".



Rozhovor Zelenského s Putinom by sa v prvom rade mal týkať eskalácie konfliktu na východe Ukrajine, ku ktorej došlo koncom marca, keď Rusko začalo v blízkosti hraníc s Ukrajinou posilňovať svoje jednotky. Podľa Mendeľovej tam Moskva stiahla 40.000 vojakov a rovnaký počet vyslala aj na anektovaný Krymský polostrov.



Kyjev i jeho západní partneri požiadali Rusko, aby vysvetlilo svoje konanie. Kremeľ na to reagoval, že ruská armáda presúva len svoje jednotky na vlastnom území, čo by nikoho nemalo znepokojovať a nikto by sa tým ani nemal cítiť ohrozený.