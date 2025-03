Kremeľ: Zelenskyj nechce mier a nie je pripravený na rokovania

Moskva 3. marca (TASR) - Minulotýždňové vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome podľa Kremľa ukázali, že Kyjev nechce mier a nie je pripravený na rokovania. Samotné úsilie Ruska a Spojených štátov na urovnanie sporu nestačí, vyhlásil v pondelok hovorca Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"On (Zelenskyj) nechce mier. Niekto by ho mal prinútiť chcieť mier. Ak to urobia Európania, všetka česť im," povedal novinárom hovorca Kremľa Peskov. "Akékoľvek konštruktívne iniciatívy (za mier) sa teraz zídu. Je veľmi dôležité, aby niekto prinútil samotného Zelenského zmeniť svoj postoj," dodal.



Minulotýždňovú ostrú výmenu názorov medzi Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom označil za bezprecedentnú. Ukrajinský líder podľa Peskova "preukázal úplný nedostatok diplomatických schopností. Mierne povedané".



Prísľuby európskych lídrov na víkendovom summite v Londýne o zvýšení financovania Kyjeva podľa hovorcu Kremľa nepomôžu k mierovému riešeniu vojny. Peskov spresnil, že výsledky summitu - vrátane dohody o nákupe rakiet pre systémy protivzdušnej obrany za dve miliardy dolárov - umožnia pokračovanie nepriateľských akcií.



Zelenskyj sa v nedeľu stretol s britským premiérom Keirom Starmerom a ďalšími západnými lídrami, kde sa dohodli na vypracovaní mierového plánu pre Ukrajinu, ktorý chcú predložiť Spojeným štátom.