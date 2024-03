Kremeľ žiada nárazníkovú zónu v blízkosti ruských hraníc

Moskva 18. marca (TASR) - Hovorca Kremľa v pondelok tvrdil, že jediný spôsob, ako ochrániť ruské územie pred ukrajinskými útokmi, je vytvorenie nárazníkovej zóny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Na pozadí útokov (ukrajinských) dronov a ostreľovania nášho územia, verejných zariadení, obytných budov, je potrebné prijať opatrenia na zabezpečenie týchto území," tvrdil hovorca Dmitrij Peskov, ktorého krajina už viac než dva roky vedie masívnu vojenskú agresiu voči susednej Ukrajine, ktorej územie takmer každú noc ostreľuje aj raketami a dronmi.



Podľa Peskova sa bezpečnosť ruských pohraničných regiónov dá "zabezpečiť len vytvorením akejsi nárazníkovej zóny," ktorá by zaistila, že budú mimo dosahu akéhokoľvek ukrajinského ostreľovania.



Peskov nadviazal na slová ruského prezidenta Vladimira Putina o takejto možnosti. "Vzhľadom na tragické udalosti, ku ktorým dnes dochádza, nevylučujem, že v určitom okamihu, keď to budeme považovať za vhodné, budeme nútení vytvoriť na územiach, ktoré dnes spadajú po kyjevský režim, určitú 'sanitárnu zónu'," uviedol Putin v nedeľnom rozhovore s novinármi.



Dodal, že takáto zóna by mala byť dostatočne veľká, aby zastavila údery v zahraničí vyrobených zbraní na ruské územie. Ďalšie podrobnosti neposkytol. Týmito vyjadreniami reagoval na otázku, či je podľa neho potrebné, aby Rusko obsadilo ukrajinskú Charkovskú oblasť. Tá hraničí s ruskou Belgorodskou oblasťou, ktorá je počas vojny na Ukrajine pravidelným terčom útokov.



Moskva sa snažila získať pod kontrolu Charkovskú oblasť už po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. V septembri toho istého roku tam však ruské sily stratili väčšinu pozícii v dôsledku ukrajinskej protiofenzívy, pripomína Reuters.