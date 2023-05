Kremeľ žiada o väčšie úsilie na zastavenie cezhraničných prienikov

Moskva 23. mája (TASR) - Moskva potrebuje sústreďovať svoje vojenské úsilie, aby sa vyhla ďalšiemu ukrajinskému prieniku na ruské územie, uviedol v utorok Kremeľ, ktorý zároveň vyjadril "hlboké znepokojenie" v súvislosti s pondelkovými potýčkami v Belgorodskej oblasti. TASR informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



"To, čo sa stalo včera, je dôvodom na hlboké znepokojenie a opätovne to potvrdzuje, že ukrajinskí militanti pokračujú v svojich aktivitách proti našej krajine," povedal reportérom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Vyžaduje si to väčšie úsilie z našej strany a toto úsilie pokračuje - špeciálna vojenská operácia pokračuje - takže sa to už viac nestane," dodal s použitím výrazu, ktorým Kremeľ označuje vojenskú inváziu Moskvy na Ukrajine.



V pondelok v ruskej Belgorodskej oblasti vyhlásili "režim protiteroristickej operácie", pretože zo susednej Ukrajiny údajne prenikla "sabotážna" skupina, proti ktorej zasahovali vojaci a tajné služby.



Rusko v utorok uviedlo, že Belgorodská oblasť sa po potýčkach s touto skupinou dostala pod nepretržitú delostreleckú a mínometnú paľbu. Tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov zverejnil zoznam obcí, ktoré sa v pondelok stali terčmi takýchto útokov i útokov dronmi. "Ukrajinské ozbrojené sily spustili údery na územie Belgorodu," uviedol.



Britská vojenská rozviedka vo svojej zvodke z utorka píše, že zatiaľ nie je možné presne určiť, aké diverzné skupiny prenikli z Ukrajiny na ruské územie.



Pripomenula, že infiltráciu svojich ozbrojencov na ruské územie predtým ohlásila Légia Sloboda Ruska - dobrovoľnícka jednotka údajne bojujúca na strane Ukrajiny. Podľa bojovníkov légie tento výpad na ruské územie uskutočnili spolu s Ruským dobrovoľníckym zborom.